Разведка Украины атаковала химзавод в России

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины 13 сентября атаковали предприятие химической промышленности «Метафракс Кемикалс», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в ГУР.
По данным собеседников издания, «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае РФ является критически важным для российского ВПК предприятием химической промышленности и вторым по величине в России производителем химической продукции органического синтеза.
В результате атаки дронов там, по предварительной информации, повреждено оборудование для производства карбамида. Продукцией предприятия являются основные компоненты для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.
Предприятие расположено на расстоянии 1600 км от границы Украины.
Дрони ГУР атакували військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 14, 2025
Відео із соцмереж pic.twitter.com/AIDNKYaJVx