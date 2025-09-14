Разведка Украины атаковала химзавод в России

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины 13 сентября атаковали предприятие химической промышленности «Метафракс Кемикалс», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в ГУР.

По данным собеседников издания, «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае РФ является критически важным для российского ВПК предприятием химической промышленности и вторым по величине в России производителем химической продукции органического синтеза.

В результате атаки дронов там, по предварительной информации, повреждено оборудование для производства карбамида. Продукцией предприятия являются основные компоненты для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.

Предприятие расположено на расстоянии 1600 км от границы Украины.