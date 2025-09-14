USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Разведка Украины атаковала химзавод в России

18:28

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины 13 сентября атаковали предприятие химической промышленности «Метафракс Кемикалс», сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в ГУР.

По данным собеседников издания, «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае РФ является критически важным для российского ВПК предприятием химической промышленности и вторым по величине в России производителем химической продукции органического синтеза.

В результате атаки дронов там, по предварительной информации, повреждено оборудование для производства карбамида. Продукцией предприятия являются основные компоненты для изготовления взрывчатых веществ: уротропин, метанол, пентрит, карбамид.

Предприятие расположено на расстоянии 1600 км от границы Украины.

Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
21:13
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту
19:41
Ни шагу назад
Ни шагу назад
14:36
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
20:49
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
20:29
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
19:38
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
17:15
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара?
14:19
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...»
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...»
19:09
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
17:35

