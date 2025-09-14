USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Русские свели на нет преимущество Украины в БПЛА

18:44 2428

Еще три года назад, когда Россия впервые применила иранские дроны-камикадзе против Украины, за одну ночь было запущено 43 аппарата. В этом месяце их число достигло уже около 800, сообщает The New York Times.

Такой рост стал возможен благодаря увеличению производства ударных дронов внутри России. По данным издания, сборка ведется на двух крупных заводах, а также налажено массовое производство меньших тактических аппаратов. В процесс вовлекают региональные власти, предприятия и даже школьников.

По оценкам экспертов, это позволило России постепенно нивелировать преимущество Украины в дроновой войне, которое сохранялось в начале полномасштабного вторжения.

Россия применяет беспилотники вместе с ракетами и ложными целями для перегрузки системы ПВО. Атаки направляются как на оборонные объекты, так и на энергетическую инфраструктуру и города. В то же время Украина активно наносит удары дронами по территории России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам.

«Война вышла на новый этап в использовании дронов — как на передовой, так и в ракетно-дроновых кампаниях», — отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман.

По данным журналистов, с начала 2025 года Россия запустила более 34 тысяч ударных дронов и приманок — почти в девять раз больше, чем за тот же период годом ранее. Украина смогла сбить или заглушить 88% из них, тогда как в 2024 году показатель составлял около 93%.

Военный аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков отмечает, что новые технологии и тактики позволяют части дронов преодолевать оборону. Среди них — улучшенные системы навигации, защита от глушения, новые боевые части, а также применение «роев» и ложных целей.

Россия также изменила маршруты полета, чаще направляя дроны вдоль рек и лесов. В условиях городов борьба с ними осложняется из-за высотных зданий и риска для гражданских.

«Несмотря на весь ущерб, история показывает, что победить в войне только за счет бомбардировок невозможно», — добавил Кофман.

Журналисты отмечают, что Россия постепенно сокращает отставание от Украины в дроновой войне, а также создает новый вид войск — силы беспилотников.

