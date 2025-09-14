Украинцы будут учить поляков сбивать дроны в Польше

USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинские военные, по всей вероятности, будут обучать польских военнослужащих методам борьбы с беспилотниками в учебном центре НАТО в Польше, пишет The Guardian. По словам министра, обучение пройдет в Польше, поскольку там «более безопасно», чем на Украине.

В интервью The Guardian Сикорский подчеркнул, что именно украинские специалисты передадут свой опыт странам Запада по противодействию России, а не наоборот. Министр отметил, что обмен знаниями важен для повышения уровня противодействия беспилотникам и для укрепления безопасности.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

