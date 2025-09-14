«Шахеды» повредили крупнейшую в Украине ТЭС

В Киевской области серьезные повреждения получила крупнейшая электростанция региона — Трипольская ТЭС. Об этом сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев-24».

«Трипольская ТЭС. Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку», — заявил депутат.

По его словам, «неделю назад» станция была значительно повреждена «шахедами», по станции ударили 19 раз. 8 сентября Министерство энергетики Украины заявило о нападении на один из объектов теплогенерации в области. Станция уже была атакована в апреле прошлого года. В результате повреждения жители многих городов могут остаться без отопления во время холодов, говорит депутат.

Трипольская ТЭС находится примерно в 13 километрах к югу от Киева, вблизи села Триполье. Это крупнейший энергообъект в регионе (общая номинальная мощность составляла 1,8 ГВт), который обеспечивал электричеством Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области.