Минобороны Румынии: российские дроны почти еженедельно залетают в страну

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что в последнее время российские беспилотники все чаще фиксируются у границ страны. Об этом сообщает издание Aktual 24.

«Почти каждую неделю мы сталкиваемся с вызовами со стороны России. Мы делаем заявления каждый раз, когда фиксируем их у границы. Они появляются все чаще — происходят атаки беспилотников на румынскую границу, в районе северной Добруджи», — сказал Моштяну.

Комментируя инцидент 13 сентября, министр отметил, что румынские истребители F-16 приблизились к одному из дронов и были готовы сбить его, однако в какой-то момент беспилотник развернулся и улетел в сторону Украины.

Напомним, что дрон залетел на территорию Румынии на расстояние около 10 км и находился в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.