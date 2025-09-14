USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Минобороны Румынии: российские дроны почти еженедельно залетают в страну

19:23 598

Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну заявил, что в последнее время российские беспилотники все чаще фиксируются у границ страны. Об этом сообщает издание Aktual 24.

«Почти каждую неделю мы сталкиваемся с вызовами со стороны России. Мы делаем заявления каждый раз, когда фиксируем их у границы. Они появляются все чаще — происходят атаки беспилотников на румынскую границу, в районе северной Добруджи», — сказал Моштяну.

Комментируя инцидент 13 сентября, министр отметил, что румынские истребители F-16 приблизились к одному из дронов и были готовы сбить его, однако в какой-то момент беспилотник развернулся и улетел в сторону Украины.

Напомним, что дрон залетел на территорию Румынии на расстояние около 10 км и находился в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут.

Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
21:13 423
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
19:41 1858
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 4576
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
20:49 560
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
20:29 1514
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
19:38 1560
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
17:15 7866
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос, все еще актуально
14:19 3423
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...»
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...» фото; обновлено 19:09
19:09 3781
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 2178
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 2807

ЭТО ВАЖНО

Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
21:13 423
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
19:41 1858
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 4576
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
20:49 560
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
20:29 1514
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
19:38 1560
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
17:15 7866
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос, все еще актуально
14:19 3423
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...»
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...» фото; обновлено 19:09
19:09 3781
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 2178
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 2807
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться