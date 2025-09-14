Палестинцы массово покидают город Газа

По состоянию на 14 сентября, из города Газа эвакуированы около 300 тысяч местных жителей, сообщил корреспонденту израильской телерадиокорпорации «Кан Бет» Итаю Блюменталю источник в силовых структурах.

Такие же данные приводит Ynet со ссылкой на израильских военных.

Ранее армия Израиля заявляла, что «эвакуация города Газа неизбежна», и призывала мирных граждан перемещаться в гуманитарные зоны на юге сектора. ЦАХАЛ готовится к наземной фазе операции «Колесницы Гидеона-2», целью которой является захват города Газа и уничтожение инфраструктуры террора в нем.