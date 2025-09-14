Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в стране иностранных войск государств - участников НАТО, сообщило в воскресенье Бюро национальной безопасности Польши.

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал постановление о предоставлении согласия на пребывание на территории Республики Польша компонента иностранных войск государств - членов Организации Североатлантического договора в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции Eastern Sentry ("Восточный страж")", - говорится в сообщении.

"Постановление президента является секретным", - подчеркнули в бюро.

В минувшую пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса. Целью операции заявлено "устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников".