Израиль может ударить и по Египту

Высокопоставленные египетские чиновники заявили, что раскрыли планы Израиля по покушению на лидеров ХАМАС в Каире. Источник в сфере безопасности сообщил базирующемуся в Лондоне изданию Middle East Eye, что, по данным разведки, еврейское государство уже некоторое время готовит на территории Египта операцию по устранению руководителей движения. По его словам, в последние два года египетским властям несколько раз удавалось предотвращать попытки покушений на представителей ХАМАС во время переговоров о перемирии в Каире. «Любое покушение на лидеров ХАМАС на территории Египта будет расценено официальным Каиром как нарушение государственного суверенитета и объявление войны со стороны Израиля. Мы не станем воздерживаться от ответных действий», — заявил на условиях анонимности высокопоставленный египетский чиновник в комментарии для британских СМИ.

Напомним, что во вторник около 16:00 по местному времени в Дохе, столице Катара, были нанесены двенадцать авиаударов по целям, связанным с ХАМАС. Египет, подобно Катару, также выступает посредником в переговорах между Израилем и палестинским движением. Сразу после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении, что его страна будет преследовать ХАМАС на территории всех государств, где находятся представители организации. Хотя нет официального подтверждения проживания ведущих представителей политического крыла ХАМАС в Египте, источники в сфере безопасности утверждают, что часть из них уже многие годы, причем еще до нынешней войны в секторе Газа, находилась в Катаре и Египте, регулярно совершая поездки в Турцию. Их личности и места проживания не раскрываются по соображениям безопасности. Как уже сообщал haqqin.az, турецкие власти предоставляют въехавшим в страну членам ХАМАС разрешение на проживание сроком до трех месяцев. Египетские источники утверждают, что в последние месяцы официальные лица Каира неоднократно призывали израильскую сторону возобновить переговоры и согласиться на перемирие. Однако из-за колебаний Израиля отношения между Каиром и Иерусалимом резко обострились. По данным западных СМИ, на прошлой неделе переписка между Египтом и Израилем полностью прекратилась, а переговоры о прекращении огня в Газе зашли в тупик. При этом Каир выражает обеспокоенность попытками отстранить его от посреднической роли.