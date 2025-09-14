Израиль может ударить и по Египту

Высокопоставленные египетские чиновники заявили, что раскрыли планы Израиля по покушению на лидеров ХАМАС в Каире. Источник в сфере безопасности сообщил базирующемуся в Лондоне изданию Middle East Eye, что, по данным разведки, еврейское государство уже некоторое время готовит на территории Египта операцию по устранению руководителей движения. По его словам, в последние два года египетским властям несколько раз удавалось предотвращать попытки покушений на представителей ХАМАС во время переговоров о перемирии в Каире.
«Любое покушение на лидеров ХАМАС на территории Египта будет расценено официальным Каиром как нарушение государственного суверенитета и объявление войны со стороны Израиля. Мы не станем воздерживаться от ответных действий», — заявил на условиях анонимности высокопоставленный египетский чиновник в комментарии для британских СМИ.
Напомним, что во вторник около 16:00 по местному времени в Дохе, столице Катара, были нанесены двенадцать авиаударов по целям, связанным с ХАМАС. Египет, подобно Катару, также выступает посредником в переговорах между Израилем и палестинским движением. Сразу после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видеообращении, что его страна будет преследовать ХАМАС на территории всех государств, где находятся представители организации.
Хотя нет официального подтверждения проживания ведущих представителей политического крыла ХАМАС в Египте, источники в сфере безопасности утверждают, что часть из них уже многие годы, причем еще до нынешней войны в секторе Газа, находилась в Катаре и Египте, регулярно совершая поездки в Турцию. Их личности и места проживания не раскрываются по соображениям безопасности. Как уже сообщал haqqin.az, турецкие власти предоставляют въехавшим в страну членам ХАМАС разрешение на проживание сроком до трех месяцев.
Египетские источники утверждают, что в последние месяцы официальные лица Каира неоднократно призывали израильскую сторону возобновить переговоры и согласиться на перемирие. Однако из-за колебаний Израиля отношения между Каиром и Иерусалимом резко обострились. По данным западных СМИ, на прошлой неделе переписка между Египтом и Израилем полностью прекратилась, а переговоры о прекращении огня в Газе зашли в тупик. При этом Каир выражает обеспокоенность попытками отстранить его от посреднической роли.
Чиновники в Египте также опасаются, что на страну попытаются возложить ответственность за будущее Газы, включая возможное переселение палестинцев на север Синайского полуострова. 19 августа Министерство иностранных дел Египта объявило, что для предотвращения перехода палестинцев на Синай разместило около сорока тысяч военных на границе с Газой.
Тем временем военные источники в Каире подчеркнули, что при авиаударах Израиля по Дохе не было никакой координации между Египтом, Израилем и США, а операция не затронула египетское воздушное пространство. По их данным, Египет разместил на Синайском полуострове, на границе с Израилем, системы противовоздушной обороны китайского производства, что делает невозможным пересечение границы любыми самолетами.
Египетские аналитики отмечают, что Каир не защищает ХАМАС и, напротив, относится к этому движению с подозрением, связывая его с запрещенной в Египте организацией «Братья-мусульмане». Однако под давлением США, особенно начиная с администрации Барака Обамы в 2011 году, Египет был вынужден поддерживать контакты с ХАМАС. Одновременно Каир исторически играл ключевую роль в посредничестве между Израилем и палестинскими группировками.
На протяжении десятилетий все египетские режимы вкладывали значительные ресурсы в укрепление посреднической роли своей страны. И любая атака на Каир поставила бы под удар этот имидж, показав, что Египет не способен защитить даже собственные позиции. Таким образом, Египет, считающий себя стратегически важной страной арабского мира, опасается, что возможный удар Израиля по его территории нанесет серьезный урон его престижу, ослабит влияние Каира в мирных переговорах и поставит под угрозу региональный статус АРЕ.
Напомним, что Египет стал первой арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем, подписав в 1979 году при посредничестве США мирное соглашение. Но, как показывают опросы западных исследовательских организаций, подавляющее большинство египтян по-прежнему негативно относится к данному соглашению, считая Израиль враждебным государством.