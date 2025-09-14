Украина хочет ограничить мобильную связь во время атак БПЛА

Украинские военные планируют временно ухудшать качество связи в отдельных регионах во время атак российских беспилотников, однако полного отключения мобильной сети не предвидится. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов в интервью телеканалу Новини.Live.

«Речь идет об ограничении качества связи на отдельных территориях — например, временном отключении 4G или 5G. Это необходимо для того, чтобы модемы, используемые противником в беспилотниках, не имели доступа к интернету», — пояснил Гнатов.

Еще 12 августа телеканал «Суспільне» со ссылкой на источник в Генштабе сообщал, что военные рассматривают возможность отключения мобильной сети или существенного замедления интернета во время тревог. Решение зависит от типа дронов, применяемых российской армией.

По данным Reuters, в последние месяцы Россия усилила удары по Украине с использованием ударных дронов, увеличив их количество и улучшив технологии производства. В таких условиях отключение высокоскоростного мобильного интернета может снижать эффективность беспилотников, оснащенных камерами и зависящих от 4G-соединения для передачи изображений.

Ранее схожие меры применялись и в России. Так, в Мурманской области в августе были введены временные ограничения мобильного интернета, а в Вологодской — снижена скорость связи. В аннексированном Крыму местные власти предупреждали, что интернет может быть отключен «на длительный период» для противодействия атакам дронов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в июле назвал такие меры «оправданными». «Все, что связано с безопасностью, является приоритетом. Угроза существует и она очевидна», — цитирует его РБК.