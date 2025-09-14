Британия запретила израильтянам обучение в элитном военном заведении

С 2026 года гражданам Израиля будет запрещено поступать в Королевский колледж оборонных исследований (Royal College of Defence Studies), одно из самых престижных оборонных учебных заведений Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британское Министерство обороны.

По данным издания, это первый случай исключения израильтян за всю историю колледжа, основанного в 1927 году по инициативе премьер-министра Уинстона Черчилля.

Представитель Минобороны отметил, что образовательные курсы для военных традиционно открыты для представителей «широкого круга стран», а программы подчеркивают важность соблюдения международного гуманитарного права. В то же время он подчеркнул, что решение правительства Израиля о продолжении военной операции в секторе Газа является ошибочным, и призвал к дипломатическому урегулированию, включая немедленное прекращение огня, возвращение заложников и увеличение гуманитарной помощи.

Каждый год в колледже обучаются около 110 представителей Великобритании и других стран. Среди его выпускников — фельдмаршал Алан Фрэнсис Брук, начальник Имперского генерального штаба во Второй мировой войне, и экс-президент Пакистана Первез Мушарраф.