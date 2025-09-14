Масштабные учения русских на Каспии

Каспийская флотилия ВМФ России начала командно-штабные учения на Каспийском море.

По данным пресс-службы флотилии, в учениях задействованы более 15 боевых кораблей, а также авиация и береговые ракетные комплексы.

В ходе практической части планируется отработка действий по обороне районов базирования и зон морской экономической деятельности в Каспийском море, отражению ударов беспилотных катеров и дронов. Всего запланировано более 25 боевых упражнений с практическим применением оружия.

Ранее Каспийская флотилия проводила учения в конце июля и в августе.