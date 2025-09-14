USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа

20:49 564

Высокопоставленные представители ХАМАС в городе Газа подали запросы израильской стороне с целью покинуть анклав и перебраться в третьи страны. Об этом сообщил Координатор деятельности правительства Израиля на территориях Расан Алиан.

По его словам, около двух недель назад силовые структуры Израиля разрешили члену городского совета Газы Анвару Аталлаху и его семье покинуть сектор через Иорданию.

Алиан отметил, что были и другие аналогичные запросы, но большинство из них Израиль отклонил. Среди тех, кто обращался за разрешением на выезд, — министр в правительстве ХАМАС Мадхун, глава комитета организации по иностранным делам и безопасности Ашкар и глава правительственного комитета ад-Дин Баты.

«В то время как ХАМАС призывает жителей Газы не покидать свои дома, его лидеры опасаются за свою безопасность и пытаются покинуть сектор», — заявил Алиан.

Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
21:13 448
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
19:41 1866
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 4579
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
20:49 565
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
20:29 1526
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
19:38 1567
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
17:15 7883
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос, все еще актуально
14:19 3423
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...»
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...» фото; обновлено 19:09
19:09 3789
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 2185
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 2809

ЭТО ВАЖНО

Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
21:13 448
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
19:41 1866
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14:36 4579
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
20:49 565
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
20:29 1526
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
19:38 1567
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
17:15 7883
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Что задумал Нетаньяху против Катара? главный вопрос, все еще актуально
14:19 3423
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...»
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...» фото; обновлено 19:09
19:09 3789
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
18:27 2185
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета фото; новость дополнена
17:35 2809
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться