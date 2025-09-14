Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа

Высокопоставленные представители ХАМАС в городе Газа подали запросы израильской стороне с целью покинуть анклав и перебраться в третьи страны. Об этом сообщил Координатор деятельности правительства Израиля на территориях Расан Алиан.

По его словам, около двух недель назад силовые структуры Израиля разрешили члену городского совета Газы Анвару Аталлаху и его семье покинуть сектор через Иорданию.

Алиан отметил, что были и другие аналогичные запросы, но большинство из них Израиль отклонил. Среди тех, кто обращался за разрешением на выезд, — министр в правительстве ХАМАС Мадхун, глава комитета организации по иностранным делам и безопасности Ашкар и глава правительственного комитета ад-Дин Баты.

«В то время как ХАМАС призывает жителей Газы не покидать свои дома, его лидеры опасаются за свою безопасность и пытаются покинуть сектор», — заявил Алиан.