Смертная казнь, голод, принудительный труд: доклад ООН о правах человека в Северной Корее

Доклад основан на более чем 300 интервью с людьми, которые сбежали из Северной Кореи в течение последних 10 лет. По данным авторов документа, опубликованного Управлением ООН по правам человека, многих жителей страны также отправляют в трудовые лагеря и все больше ограничивают их основные свободы.

Власти Северной Кореи все чаще применяют смертную казнь, в том числе в отношении тех, кто был признан виновным в просмотре иностранных телесериалов и фильмов. Об этом говорится в новом докладе ООН о правах человека в КНДР. Выдержки из доклада приводит BBC.

Эксперты ООН пришли к выводу, что за последние десять лет власти КНДР усилили контроль «над всеми аспектами жизни граждан». При этом слежка за жителями КНДР становится все более интенсивной, этому частично способствует развитие современных технологий, добавили авторы доклада.

Как сказано в докладе, с 2015 года власти КНДР ввели по меньшей мере шесть новых законов, предусматривающих в качестве наказания смертную казнь. Одно из преступлений, за которые могут приговорить к высшей мере, — это распространение иностранных материалов, в том числе фильмов или телесериалов. Беженцы из Северной Кореи сказали сотрудникам ООН, что с 2020 года за «распространение иностранных материалов» в стране казнят все чаще. По их словам, приговоренных расстреливают — делают это публично, чтобы запугать людей и таким образом предотвратить нарушение закона.

По словам сбежавших, в 2011 году, когда к власти пришел нынешний лидер страны Ким Чен Ын, многие надеялись на улучшение качества жизни. Новый руководитель тогда обещал, что гражданам больше не нужно будет «затягивать пояса», то есть у них будет достаточно еды. Он также говорил, что экономика будет развиваться, а страну будет защищать новое ядерное оружие. Но в докладе ООН говорится, что стандарты жизни людей в КНДР, наоборот, упали — с учетом того, что Ким Чен Ын в 2019 году перекрыл дипломатические контакты с Западом и сконцентрировался на развитии своих программ вооружения.

Практически все, с кем говорили эксперты ООН, рассказали, что у них не было достаточного количества еды, а трехразовое питание оставалось «роскошью». В то же время власти начали бороться со стихийными рынками, на которых шла торговля едой, и таким образом выжить стало еще сложнее. Был также резко ужесточен контроль на границе КНДР с Китаем: войска получили приказ стрелять на поражение по всем, кто попытается перейти на другую сторону. Сбежать из КНДР теперь стало почти невозможно.

В докладе ООН также сказано, что принудительный труд в КНДР используется чаще, чем 10 лет назад. Выходцев из бедных семей отправляют в специальные бригады, выполняющие физически трудную работу, например, на стройках или в шахтах. Сотрудники таких бригад надеются, что это улучшит их социальное положение, но такая работа очень тяжела, и на ней часто гибнут люди. Однако власти не спешат улучшать условия труда, а вместо этого занимаются глорификацией смерти, объявляя, что погибшие приносят свою жизнь в жертву Ким Чен Ыну.

В 2014 году в аналогичном документе ООН был впервые сделан вывод, что правительство Северной Кореи виновато в преступлениях против человечности. Самые серьезные нарушения прав человека фиксировались в печально известных лагерях для политзаключенных, куда люди попадали на всю жизнь — и часто «исчезали». В докладе 2025 года сказано, что в стране все еще работают по меньшей мере четыре таких лагеря, а заключенные обычных тюрем подвергаются пыткам и издевательствам.

В связи с этими выводами ООН призывает Международный уголовный суд в Гааге начать расследование ситуации в КНДР. Но для того, чтобы это произошло, необходима рекомендация Совета Безопасности ООН, а два его постоянных члена, Россия и Китай, не раз блокировали введение новых санкций против Северной Кореи.