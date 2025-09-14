Слезы как сопротивление

Эта фотография была сделана 26 сентября 1973 года в Сантьяго, столице Чили. Автор снимка — 27-летний Дэвид Барнетт. На фото две девочки - Лейла Нэш и Аманда Фернандес. Они стоят рядом и плачут. Им 13 и 15 лет. На первый взгляд, обычная сцена горя. Но в тот день и в том месте даже слезы были актом сопротивления. Всего две недели назад генерал Аугусто Пиночет совершил военный переворот. Президент Сальвадор Альенде погиб в президентском дворце «Ла Монеда» — с оружием в руках. На стадионе Сантьяго пытали и убивали — здесь погиб певец и поэт Виктор Хара. Город погрузился в страх. Но 26 сентября — день похорон Пабло Неруды — улицы снова наполнились людьми. Не тысячами — сотнями. Но это было первое массовое проявление неповиновения новой власти. Пиночет не хотел этих похорон, но запретить их он не мог. Неруда — Нобелевский лауреат, поэт, имя которого знали и в Чили, и за ее пределами. На церемонии присутствовали дипломаты, велась фотосъемка. Сотни солдат держали оружие наготове. Власть не могла отменить похороны, но старалась сделать их невозможными.

Тем не менее люди пришли. Они шли за гробом, пели «Интернационал», выкрикивали имена погибших. «Товарищ Альенде!» — «Здесь!». «Товарищ Хара!» — «Здесь!». «Товарищ Неруда!» — «Здесь!»… Это звучало как клятва и как вызов. Никто не знал, чем закончится этот день. Никто не знал, вернется ли домой. Снимок Барнетта зафиксировал не просто боль. Он стал свидетельством гражданской храбрости. В Сантьяго в те дни само присутствие на похоронах было вызовом режиму. Говорить открыто — означало рисковать жизнью. Быть похороненным с товарищами — редкая привилегия. Многие умирали в одиночестве, а их тела так и не нашли. Лейла и Аманда были соседками, подругами с детства. Их на похороны повели родители — левые активисты. Они не знали, что участвуют в историческом событии. Они просто шли рядом с гробом поэта, которого любили их семьи. Плакали. Барнетт запечатлел этот момент, не зная, кто эти девочки. Потом снимок разлетелся по всему миру.

Барнетт, позже ставший лауреатом премии имени Роберта Капы, еще не знал, что эта фотография станет одной из самых узнаваемых. Он снимал не только похороны, но и улицы захваченного Сантьяго, стадион, превращенный в тюрьму, первые аресты. Позже он фотографировал Боба Марли, революцию в Иране, возвращение Хомейни в Тегеран. Но чилийская история осталась в его памяти как одна из самых острых. Он всегда вспоминал девочек с фотографии. Спустя сорок лет, в 2013 году, он вернулся в Чили и нашел их — женщин в шестом десятилетии жизни. Оказалось, что после похорон они больше никогда не встречались. Их свел Барнетт — снова, через объектив камеры, но уже с другим смыслом. Лейла рассказала, что на следующий день после похорон ее семье сообщили о пропаже брата — военнослужащего. Он исчез без следа. Возможно, стал одной из первых жертв нового режима. В те годы рушилось все: семьи, связи… Улицы, по которым раньше гуляли, больше не казались безопасными. Те, кто мог, уезжали. Остальные прятались или молчали. Аманда вспоминает, как пришла в школу и узнала, что ее учителей арестовали. Мир сжался от страха. Люди боялись разговаривать, собираться, смотреть в глаза друг другу. Каждый день был выживанием. Каждое слово — рискованным жестом. Встречу с Лейлой спустя сорок лет она назвала чудом.