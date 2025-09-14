Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара

Газа (Палестина). Ребенок что-то ищет в мусорной свалке

Кито (Эквадор). Столкновения полиции с протестующими во время марша против правительства президента Эквадора Даниэля Нобоа

Иллинойс (США). Демонстранты противостоят сотрудникам иммиграционной и таможенной полиции США во время акции протеста

Краматорск (Украина). Женщина разгуливает по крытому рынку спустя несколько минут после удара российского беспилотника

Лондон (Великобритания). Более 100 тыс. человек вышли на митинг против нелегальной миграции

Лас-Вегас (США). Молния над Лас-Вегасом