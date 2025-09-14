USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара

21:13 456

Газа (Палестина). Ребенок что-то ищет в мусорной свалке

Кито (Эквадор). Столкновения полиции с протестующими во время марша против правительства президента Эквадора Даниэля Нобоа

Иллинойс (США). Демонстранты противостоят сотрудникам иммиграционной и таможенной полиции США во время акции протеста

Краматорск (Украина). Женщина разгуливает по крытому рынку спустя несколько минут после удара российского беспилотника

Лондон (Великобритания). Более 100 тыс. человек вышли на митинг против нелегальной миграции

Лас-Вегас (США). Молния над Лас-Вегасом

Рассвет над озером Штайнхудер Меер в Германии

Израиль может ударить и по Египту
19:41 1868
Ни шагу назад
14:36 4581
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Масштабные учения русских на Каспии
Президент Польши разрешил ввести в страну войска НАТО
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Что задумал Нетаньяху против Катара?
Алиев: «Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире...»
Турция запускает разработку собственных ядерных реакторов
Алиев на открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университета
