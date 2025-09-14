USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Туск: В Польше растут пророссийские настроения

14 сентября 2025, 21:29 1611

В Польше нарастает волна пророссийских настроений, включая неприязнь к Украине. Политикам нужно ее остановить, а не плыть по ней. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он подчеркнул, что эту волну создает Кремль.

"Нарастает волна пророссийских настроений и неприязни к воюющей Украине, создаваемая Кремлем на основе подлинных страхов и эмоций. Роль политиков заключается в том, чтобы остановить эту волну, а не плыть по ней", - предупредил Туск.

Также он добавил, что это испытание на патриотизм и зрелость всего польского политического класса в стране.

