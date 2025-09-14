Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе

Накануне репортерская группа haqqin.az подготовила репортаж о бедственном положении в поселке Дигях Апшеронского района. В частности, в репортаже указывалось, что после ливней вся вода с верхних улиц поселка стекает вниз, и озеро неизбежно переполняется. Вода смешивается с бытовыми отходами и грязью и заливает дома. Жители поселка бьют в набат: «Если не проснуться вовремя, можно не успеть спасти ни вещи, ни себя».
Исполнительная власть Апшеронского района отреагировала на репортаж haqqin.az. В специальном комментарии исполнительная власть объясняет повышение уровня воды в озере, расположенном в поселке Дигях, увеличением числа жителей, проживающих вокруг озера за последние 20 лет, а также сбросом сточных вод. К тому же в водоем поступают дождевые и грунтовые воды из соседнего поселка Мехдиабад.
В комментарии указывается, что в настоящее время муниципалитет Мехдиабада начал подготовительные работы по подключению стока дождевых и грунтовых вод к центральной канализационной сети. Материалы на сумму более 50 тысяч манатов уже заказаны, и в ближайшее время начнется прокладка линии.
На протяжении последних двух лет исполнительная власть Апшеронского района и муниципалитет поселка Дигях предприняли неотложные меры для предотвращения переполнения озера. Так, в 2024 году было доставлено 250 машин земли, и вокруг озера были построены защитные дамбы. В этом году работы по укреплению дамб продолжились летом в качестве превентивной меры. Таким образом, 210 метров территории были охвачены защитной дамбой.
На улице Бакиханова в поселке было уложено 500 метров дорожного покрытия разных видов, предоставленного в пользование жителям. К тому же, до конца текущего года будут осуществлены подготовительные работы с целью улучшения дорожного покрытия на некоторых улицах.
В прошлом году были закуплены 4 насоса и 3 помпы, с помощью которых вода, затопившая дворы, была откачана.
В настоящее время на улице Хатаи прокладывается дренажная линия длиной 1500 метров для отвода грунтовых вод, а дождевые воды будут откачиваться в канализационную линию, расположенную в 250 метрах, через насосную станцию, строительство которой уже запланировано. Эти работы в данный момент активно продолжаются.
В 2024 году на эту же улицу было доставлено 20 машин дорожного покрытия. За это время на улицах Алиага Вахида и Бабека было уложено в общей сложности 1200 метров асфальтового покрытия.
В последние 3 года исполнительная власть района регулярно обновляла контейнеры для бытовых отходов в поселке Дигях, были обустроены площадки для контейнеров. С жителями регулярно проводятся разъяснительные беседы о необходимости скопления бытовых отходов в специально отведенных местах, а также о законодательных и административных наказаниях в случае нарушения закона.
В своем комментарии исполнительная власть Апшеронского района особо подчеркивает, что совместно с муниципалитетами с особым вниманием относятся к проблемам поселков и, благодаря внутренним ресурсам исполнительной власти и возможностям муниципалитетов, пытаются решить проблемы инфраструктурного и социального характера.
Кроме того, в районе осуществлено множество коммунальных и социальных проектов, и в настоящее время как центральные органы исполнительной власти, так и исполнительная власть Апшеронского района продолжают реализацию ряда проектов.