Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе

Накануне репортерская группа haqqin.az подготовила репортаж о бедственном положении в поселке Дигях Апшеронского района. В частности, в репортаже указывалось, что после ливней вся вода с верхних улиц поселка стекает вниз, и озеро неизбежно переполняется. Вода смешивается с бытовыми отходами и грязью и заливает дома. Жители поселка бьют в набат: «Если не проснуться вовремя, можно не успеть спасти ни вещи, ни себя». Исполнительная власть Апшеронского района отреагировала на репортаж haqqin.az. В специальном комментарии исполнительная власть объясняет повышение уровня воды в озере, расположенном в поселке Дигях, увеличением числа жителей, проживающих вокруг озера за последние 20 лет, а также сбросом сточных вод. К тому же в водоем поступают дождевые и грунтовые воды из соседнего поселка Мехдиабад.

В комментарии указывается, что в настоящее время муниципалитет Мехдиабада начал подготовительные работы по подключению стока дождевых и грунтовых вод к центральной канализационной сети. Материалы на сумму более 50 тысяч манатов уже заказаны, и в ближайшее время начнется прокладка линии. На протяжении последних двух лет исполнительная власть Апшеронского района и муниципалитет поселка Дигях предприняли неотложные меры для предотвращения переполнения озера. Так, в 2024 году было доставлено 250 машин земли, и вокруг озера были построены защитные дамбы. В этом году работы по укреплению дамб продолжились летом в качестве превентивной меры. Таким образом, 210 метров территории были охвачены защитной дамбой. На улице Бакиханова в поселке было уложено 500 метров дорожного покрытия разных видов, предоставленного в пользование жителям. К тому же, до конца текущего года будут осуществлены подготовительные работы с целью улучшения дорожного покрытия на некоторых улицах. В прошлом году были закуплены 4 насоса и 3 помпы, с помощью которых вода, затопившая дворы, была откачана. В настоящее время на улице Хатаи прокладывается дренажная линия длиной 1500 метров для отвода грунтовых вод, а дождевые воды будут откачиваться в канализационную линию, расположенную в 250 метрах, через насосную станцию, строительство которой уже запланировано. Эти работы в данный момент активно продолжаются.