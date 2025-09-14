Зеленский назвал удары по нефтебазам России «быстрыми санкциями»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары украинских спецназовцев и беспилотных систем по ключевым нефтяным объектам России существенно ограничили ее энергетические потоки и повлияли на способность вести военные действия.

«Хочу поблагодарить всех наших воинов, которые наносят России значимые потери — на фронте, в приграничных районах и на территории России благодаря дальнобойным ударам. Наиболее эффективные санкции — это огонь по российским нефтяным заводам, терминалам и нефтебазам», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что ограничения в нефтяной отрасли напрямую влияют на ведение войны: «Российская война фактически зависит от нефти, газа и других энергоресурсов».

Президент отдельно поблагодарил спецназ СБУ, который недавно провел успешные операции по Приморску — крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтийском море. Он также отметил наблюдение украинских сил за портом Усть-Луга и другими точками выхода на мировой рынок.

По словам Зеленского, беспилотники СБУ способны действовать на расстоянии более тысячи километров, а к операциям подключены Силы специальных операций, Силы беспилотных систем, Служба внешней разведки и ГУР.

Ранее украинские дроны уже поражали ключевые российские нефтеперерабатывающие заводы, в том числе в Уфе, Ильском и Новошахтинске, что привело к дефициту топлива в некоторых регионах РФ.