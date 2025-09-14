Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

Великобритания объявила о повышении уровня отношений с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Великобритании.

Согласно сообщению, государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути объявил о повышении уровня отношений между Великобританией и Азербайджаном до статуса стратегического партнерства во время официального визита в Баку.

В сообщении британского МИД говорится, что визит Даути в Баку «…подчеркивает обновленную приверженность Великобритании укреплению отношений с Азербайджаном, который признан одним из стратегически важнейших партнеров Великобритании в Южном Кавказе».

Отмечается, что в рамках 6-го Стратегического диалога между Британией и Азербайджаном стороны обсудили широкий круг вопросов, включая нормализацию армяно-азербайджанских отношений, российско-украинскую войну, а также вопросы региональной безопасности: «Великобритания и Азербайджан договорились о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства, что позволит обеим странам еще теснее взаимодействовать по ключевым стратегическим приоритетам».

В рамках визита Даути в Баку состоялся деловой обед с участием представителей британского бизнеса, работающего в Азербайджане. Были обсуждены возможности для инвестиций и стратегического партнерства. Ключевыми темами стали роль Азербайджана как регионального энергетического лидера и его исключительный потенциал в развитии Срединного коридора - важного торгового маршрута между Европой и Азией.

«Успешное завершение этого визита ознаменовало собой новый этап в отношениях между Великобританией и Азербайджаном, основанный на взаимном уважении, общих интересах и признании вклада обеих стран в обеспечение регионального процветания и безопасности», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства Великобритании.