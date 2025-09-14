USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Польша предложила перехватывать российские дроны над Украиной

14 сентября 2025, 22:11 1013

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад мог бы перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

«Стоит подумать о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины. Технически НАТО и ЕС способны это сделать, но решение нужно принимать совместно с союзниками, а не одной Польшей», — отметил Сикорский в комментарии Tagesschau.

Кроме того, министр предложил скоординированные действия против российского «теневого флота» в Балтийском море. «Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и контролировать вход этих кораблей в Балтийское море», — пояснил он, отметив, что затопление хотя бы одного из этих судов может привести к экологической катастрофе.

После вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген призвал к закупке оборонных беспилотников. По данным польских властей, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах пяти воеводств, больше всего — в Люблинском.

На этом фоне НАТО начало операцию Eastern Sentry для укрепления восточного фланга. 14 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал решение о пребывании иностранных войск в стране в рамках этой операции.

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 11442
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 1906
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5117
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 2603
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2291
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 7868
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 3470
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
14 сентября 2025, 19:41 3302
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5075
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1580
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
14 сентября 2025, 20:29 4115

ЭТО ВАЖНО

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 11442
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 1906
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5117
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 2603
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2291
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 7868
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 3470
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
14 сентября 2025, 19:41 3302
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5075
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1580
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
14 сентября 2025, 20:29 4115
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться