Польша предложила перехватывать российские дроны над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Запад мог бы перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

«Стоит подумать о перехвате российских беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины. Технически НАТО и ЕС способны это сделать, но решение нужно принимать совместно с союзниками, а не одной Польшей», — отметил Сикорский в комментарии Tagesschau.

Кроме того, министр предложил скоординированные действия против российского «теневого флота» в Балтийском море. «Германия или НАТО могли бы создать зону морского контроля в Северном море и контролировать вход этих кораблей в Балтийское море», — пояснил он, отметив, что затопление хотя бы одного из этих судов может привести к экологической катастрофе.

После вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген призвал к закупке оборонных беспилотников. По данным польских властей, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах пяти воеводств, больше всего — в Люблинском.

На этом фоне НАТО начало операцию Eastern Sentry для укрепления восточного фланга. 14 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал решение о пребывании иностранных войск в стране в рамках этой операции.