Папа Римский о мирных усилиях Ватикана в Украине

Папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан продолжает призывать к миру в Украине, однако стать непосредственным посредником в конфликте пока маловероятно.

«Я бы различал голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по моему мнению, является очень разной и не такой реалистичной, как первая», — отметил он в интервью Crux.

Папа подчеркнул, что его голос и голос людей доброй воли всегда направлены на то, чтобы подчеркнуть: мир — единственный ответ. Он также отметил, что годы бесполезных убийств с обеих сторон подчеркивают необходимость искать альтернативные пути решения конфликтов.

«Люди должны осознать, что есть другой способ решить эту проблему», — заключил Папа.