USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Папа Римский о мирных усилиях Ватикана в Украине

14 сентября 2025, 22:34 406

Папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан продолжает призывать к миру в Украине, однако стать непосредственным посредником в конфликте пока маловероятно.

«Я бы различал голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, по моему мнению, является очень разной и не такой реалистичной, как первая», — отметил он в интервью Crux.

Папа подчеркнул, что его голос и голос людей доброй воли всегда направлены на то, чтобы подчеркнуть: мир — единственный ответ. Он также отметил, что годы бесполезных убийств с обеих сторон подчеркивают необходимость искать альтернативные пути решения конфликтов.

«Люди должны осознать, что есть другой способ решить эту проблему», — заключил Папа.

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 11447
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 1909
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5119
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 2603
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2291
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 7871
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 3473
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
14 сентября 2025, 19:41 3303
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5076
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1580
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
14 сентября 2025, 20:29 4118

ЭТО ВАЖНО

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 11447
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 1909
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5119
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 2603
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2291
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 7871
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 3473
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
14 сентября 2025, 19:41 3303
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5076
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1580
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
14 сентября 2025, 20:29 4118
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться