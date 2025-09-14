Джонсон: санкции против России давно назрели

«Я действительно верю, что в отчаянные времена нужны отчаянные меры, и я считаю, что ввести соответствующие санкции против России уже давно пора. Я имею в виду, что, думаю, в Конгрессе есть большой аппетит к этому, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами из Сената здесь, в палате представителей, чтобы этого добиться, и лично я очень хочу это сделать», — сказал он.

Джонсон отметил, что «Конгресс не может действовать исключительно по собственной инициативе», так как любой закон подписывает президент, и в вопросе санкций «должно быть партнерство».

Трамп не раз угрожал России новыми ограничениями, но пока решился только на вторичные санкции — это пошлины в отношении импорта из Индии, покупающей российскую нефть. Размер тарифа составил 25% в дополнение к 25% из-за торговых дисбалансов. Несмотря на такую меру, Нью-Дели не стал отказываться от закупок у Москвы.

13 сентября Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. По мнению президента, продолжение закупок энергоносителей странами альянса у России ослабляет позицию на переговорах. Также он призвал союзников ввести пошлины в размере 50–100% против Китая, заявив, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта. Трамп отметил, что эти меры будут сняты после окончания военных действий.