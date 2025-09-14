USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Джонсон: санкции против России давно назрели

14 сентября 2025, 22:54 566

Введение санкций против России назрело, но окончательное решение по этому вопросу принимает президент США Дональд Трамп, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью CBS.

«Я действительно верю, что в отчаянные времена нужны отчаянные меры, и я считаю, что ввести соответствующие санкции против России уже давно пора. Я имею в виду, что, думаю, в Конгрессе есть большой аппетит к этому, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами из Сената здесь, в палате представителей, чтобы этого добиться, и лично я очень хочу это сделать», — сказал он.

Джонсон отметил, что «Конгресс не может действовать исключительно по собственной инициативе», так как любой закон подписывает президент, и в вопросе санкций «должно быть партнерство».

Трамп не раз угрожал России новыми ограничениями, но пока решился только на вторичные санкции — это пошлины в отношении импорта из Индии, покупающей российскую нефть. Размер тарифа составил 25% в дополнение к 25% из-за торговых дисбалансов. Несмотря на такую меру, Нью-Дели не стал отказываться от закупок у Москвы.

13 сентября Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО перестанут покупать российскую нефть. По мнению президента, продолжение закупок энергоносителей странами альянса у России ослабляет позицию на переговорах. Также он призвал союзников ввести пошлины в размере 50–100% против Китая, заявив, что это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта. Трамп отметил, что эти меры будут сняты после окончания военных действий.

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 11448
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 1909
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5119
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 2604
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2292
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 7871
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 3474
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
14 сентября 2025, 19:41 3303
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5076
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1580
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
14 сентября 2025, 20:29 4119

ЭТО ВАЖНО

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 11448
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 1909
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5119
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 2604
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2292
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 7871
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 3474
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
14 сентября 2025, 19:41 3303
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5076
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1580
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
14 сентября 2025, 20:29 4119
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться