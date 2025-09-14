Каллас о дронах РФ в Румынии: «безрассудная эскалация»

Вечером 14 сентября Каллас заявила в соцсети X, что залет дронов является «очередным недопустимым нарушением суверенитета государства – члена ЕС».

«Такая безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией. Я нахожусь в тесном контакте с румынским правительством», – подчеркнула она.

Накануне, 13 сентября, румынские власти распространили сообщение RO-Alert для северного района Тулчанского уезда, предупредив граждан о вероятности падения объектов из воздушного пространства.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила о намерении поднять вопрос провокаций России с дронами на заседании Генассамблеи ООН.

Глава МИД Чехии Ян Липавский выразил уверенность, что попадание беспилотника в воздушное пространство Румынии не было случайным.