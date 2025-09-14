Киев под угрозой атаки беспилотников

Поздно вечером 14 сентября в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала угроза применения российских беспилотников.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации и Воздушные силы ВСУ.

«В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги», – говорится в сообщении.

Перед этим военные зафиксировали в Черниговской области российские дроны, которые двигались в сторону Киевской области. Позже их курс изменился в направлении столицы с северо-востока.

Позже в Киеве был объявлен отбой тревоги.

Сигнал продолжался в Киевской, Черниговской и Сумской областях.