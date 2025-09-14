USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Киев под угрозой атаки беспилотников

14 сентября 2025, 23:49 194

Поздно вечером 14 сентября в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала угроза применения российских беспилотников.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации и Воздушные силы ВСУ.

«В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги», – говорится в сообщении.

Перед этим военные зафиксировали в Черниговской области российские дроны, которые двигались в сторону Киевской области. Позже их курс изменился в направлении столицы с северо-востока.

Позже в Киеве был объявлен отбой тревоги.

Сигнал продолжался в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09
14 сентября 2025, 23:09 11451
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37
14 сентября 2025, 21:37 1909
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5119
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51
14 сентября 2025, 21:51 2605
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2294
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53
14 сентября 2025, 14:53 7874
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13
14 сентября 2025, 21:13 3477
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая
14 сентября 2025, 19:41
14 сентября 2025, 19:41 3303
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5076
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1580
Масштабные учения русских на Каспии
Масштабные учения русских на Каспии
14 сентября 2025, 20:29 4121

