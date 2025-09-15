ХАМАС: Мы не будем заботиться о заложниках больше, чем Нетаньяху

Один из высокопоставленных представителей ХАМАС Тахер Ан-Нуну, переживший удар по штаб-квартире группировки в Дохе, впервые после операции по ликвидации выступил публично. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» он обвинил премьер-министра Израиля в том, что тот «разрушил любые шансы на достижение соглашения».

«Мы не будем заботиться о заложниках больше, чем о них заботится Нетаньяху. С кем вообще можно вести переговоры, если сама посредническая делегация подверглась атаке, если страна-посредник подверглась атаке? Нетаньяху не оставил ни единой возможности для возобновления контактов, он разрушает любой шанс на соглашение», – заявил Ан-Нуну.

Советник главы политбюро ХАМАС также прокомментировал визит в Израиль государственного секретаря США Марко Рубио. По его словам, заявления Рубио о том, что отношения США с «сионистским образованием» лучше, чем когда-либо, фактически дают Нетаньяху «полное прикрытие и поддержку продолжения государственного террора».