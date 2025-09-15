USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

ХАМАС: Мы не будем заботиться о заложниках больше, чем Нетаньяху

Один из высокопоставленных представителей ХАМАС Тахер Ан-Нуну, переживший удар по штаб-квартире группировки в Дохе, впервые после операции по ликвидации выступил публично. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» он обвинил премьер-министра Израиля в том, что тот «разрушил любые шансы на достижение соглашения».

«Мы не будем заботиться о заложниках больше, чем о них заботится Нетаньяху. С кем вообще можно вести переговоры, если сама посредническая делегация подверглась атаке, если страна-посредник подверглась атаке? Нетаньяху не оставил ни единой возможности для возобновления контактов, он разрушает любой шанс на соглашение», – заявил Ан-Нуну.

Советник главы политбюро ХАМАС также прокомментировал визит в Израиль государственного секретаря США Марко Рубио. По его словам, заявления Рубио о том, что отношения США с «сионистским образованием» лучше, чем когда-либо, фактически дают Нетаньяху «полное прикрытие и поддержку продолжения государственного террора».

Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
