USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Посла России вызвали в МИД Румынии

00:28 448

Румынский МИД выразил протест послу РФ в связи с входом российского беспилотника в румынское воздушное пространство.

Oб этом говорится в сообщении МИД Румынии.

"Посол РФ в Бухаресте сегодня, 14 сентября 2025 года, был вызван в МИД в связи с нарушением воздушного пространства Румынии российским беспилотником 13 сентября 2025 года", - говорится в публикации.

В субботу глава МИД Румынии Оана Цою сообщила в социальной сети X, что ВВС страны зафиксировали российский беспилотник, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Два истребителя F-16 следили за его передвижением, пока БПЛА не покинул воздушное пространство.

Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 662
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3795
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 13957
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2588
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5506
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3529
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2909
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8382
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4521
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5292
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1896

ЭТО ВАЖНО

Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 662
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3795
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 13957
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2588
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5506
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3529
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2909
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8382
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4521
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5292
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1896
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться