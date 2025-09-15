Арабские страны осудили возможное выселение палестинцев из Газы

Лидеры арабских и исламских стран выступили против любых действий по выселению палестинцев из Газы.

Об этом говорится в проекте декларации саммита стран, проходящего в Дохе.

«Мы осуждаем любые попытки Израиля переселить палестинский народ с оккупированных территорий 1967 года под любым предлогом… Мы также подчеркиваем необходимость реализации арабско-исламского плана по восстановлению сектора Газа в политических и технических аспектах. Приступить к реконструкции нужно в кратчайшие сроки», – отмечается в документе.