Пауки в сирийской банке: проливается кровь

Столкновения на севере Сирии продолжают оставаться одной из наиболее острых проблем региона, превращаясь в фактор, способный изменить хрупкое равновесие сил.
Военные действия охватывают провинции Дейр-эз-Зор, Алеппо и Ракку, где «Сирийские демократические силы» (СДС), основу которых составляют боевики РПК и Отрядов народной самообороны, противостоят сирийским правительственным войскам, а также силам, находящимся под опекой Турции.
14 сентября сирийские правительственные формирования нанесли прямой удар по позициям курдов в районе Дейр-эз-Зора. В ответ СДС заявили о готовности продолжать оборону вдоль реки Евфрат, обвинив Дамаск в содействии контрабандистам и подрыве региональной стабильности. Одновременно в Алеппо возобновились позиционные бои с применением тяжелой артиллерии, при этом каждая из сторон обвиняет другую в эскалации.
Эти события происходят на фоне фактического срыва интеграционного соглашения между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди, подписанного в марте текущего года. Документ предполагал включение СДС в сирийскую армию и установление общенационального перемирия, однако курдская сторона требует сохранить свои силы единым корпусом, тогда как Дамаск настаивает на их постепенной интеграции. В своих заявлениях Аш-Шараа подчеркнул, что СДС «не представляют всех курдов» и предупредил, что любая попытка сепаратизма обречена на поражение.
Параллельно фиксируются новые очаги напряженности. В Ракке сообщалось о столкновениях СДС с формированиями, связанными с «Сирийской национальной армией», поддерживаемой Турцией, но достоверные данные остаются противоречивыми. По информации Сирийской мониторинговой группы (штаб-квартира находится в Лондоне), перестрелка имела место, но в ней участвовали подконтрольные Турции группировки, конфликтующие между собой.
Ситуацию усугубляет усиление военного присутствия США. 13 сентября международная коалиция направила в помощь СДС очередную колонну из 30 грузовиков с оружием и боеприпасами. Этот шаг укрепляет позиции курдов в регионе Хасеке и свидетельствует о намерении Вашингтона сохранить стратегическое влияние в северо-восточной Сирии под предлогом борьбы с ИГИЛ и поддержания региональной безопасности.
Наряду с военными поставками сохраняется напряженность в отношениях СДС и местных арабских племен, прежде всего в Дейр-эз-Зоре. Племенные лидеры открыто призывают к джихаду против курдских вооруженных формирований, что усиливает лишь угрозу межэтнического противостояния.
Особое внимание привлекло послание Абдуллы Оджалана, опубликованное агентством Hawar News Agency. В письме, отправленном еще в июле, он обратился к арабским племенам с призывом продолжать сотрудничество с курдскими силами, назвав их союз частью «системы демократического государства». Ранее, в феврале, по его инициативе РПК заявила о самороспуске и сложении оружия, что привело к началу мирного процесса в Турции. Однако в самих Отрядах народной самообороны отрицают, что этот процесс распространяется на их структуру.
Таким образом, север Сирии оказался в эпицентре сразу нескольких параллельных процессов: боевого противостояния СДС и Дамаска, скрытого конфликта между турецкими прокси-группами, напряженности в отношениях курдов и арабских племен, а также попыток США и Турции закрепить свои позиции через поддержку союзных сил. Итог этих процессов пока непредсказуем, но ясно одно: сирийское урегулирование вновь заходит в тупик, а внешние игроки усиливают влияние в регионе, превращая его в арену для борьбы за контроль над будущим сирийского государства.