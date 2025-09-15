Пауки в сирийской банке: проливается кровь

Военные действия охватывают провинции Дейр-эз-Зор, Алеппо и Ракку, где «Сирийские демократические силы» (СДС), основу которых составляют боевики РПК и Отрядов народной самообороны, противостоят сирийским правительственным войскам, а также силам, находящимся под опекой Турции.

Столкновения на севере Сирии продолжают оставаться одной из наиболее острых проблем региона, превращаясь в фактор, способный изменить хрупкое равновесие сил.

14 сентября сирийские правительственные формирования нанесли прямой удар по позициям курдов в районе Дейр-эз-Зора. В ответ СДС заявили о готовности продолжать оборону вдоль реки Евфрат, обвинив Дамаск в содействии контрабандистам и подрыве региональной стабильности. Одновременно в Алеппо возобновились позиционные бои с применением тяжелой артиллерии, при этом каждая из сторон обвиняет другую в эскалации.

Эти события происходят на фоне фактического срыва интеграционного соглашения между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди, подписанного в марте текущего года. Документ предполагал включение СДС в сирийскую армию и установление общенационального перемирия, однако курдская сторона требует сохранить свои силы единым корпусом, тогда как Дамаск настаивает на их постепенной интеграции. В своих заявлениях Аш-Шараа подчеркнул, что СДС «не представляют всех курдов» и предупредил, что любая попытка сепаратизма обречена на поражение.

Параллельно фиксируются новые очаги напряженности. В Ракке сообщалось о столкновениях СДС с формированиями, связанными с «Сирийской национальной армией», поддерживаемой Турцией, но достоверные данные остаются противоречивыми. По информации Сирийской мониторинговой группы (штаб-квартира находится в Лондоне), перестрелка имела место, но в ней участвовали подконтрольные Турции группировки, конфликтующие между собой.