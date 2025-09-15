USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Фидан: США ставят Израиль выше других друзей

01:13 385

Отношения США и Израиля являются исключительными, и это вредит позициям Вашингтона в Ближневосточном регионе. Об этом заявил в интервью катарским телеканалам Al Jazeera и Qatar TV глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Как вы знаете, у всех стран Персидского залива, у Турции и нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] с США особые отношения. Но в американской политической системе отношения с Израилем являются исключительными. К сожалению, эти отношения ставятся выше взаимодействия с другими странами региона. И, конечно, такая ситуация стоит Америке очков и позиций в нашем регионе. Она оскорбляет региональных друзей Америки, и самим США это трудно остановить", - отметил Фидан.

Турецкое руководство, по его словам, "при каждой возможности обсуждает этот вопрос с американцами, подчеркивая, что преступления Израиля против человечности, гибель гражданских и экспансионистская политика оказывают глубокое влияние не только на регион, но и на глобальную безопасность". "Международная система, возглавляемая Америкой, находится на грани краха, о чем мы им говорим. Но и здесь надо понимать, что у американской политической системы, конечно же, есть свои внутренние дилеммы. Это также необходимо признать", - отметил глава МИД.

Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 663
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3796
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 13959
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2589
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5506
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3529
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2909
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8382
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4522
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5292
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1897

ЭТО ВАЖНО

Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 663
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3796
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 13959
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2589
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5506
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3529
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2909
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8382
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4522
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5292
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1897
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться