Фидан: США ставят Израиль выше других друзей

Отношения США и Израиля являются исключительными, и это вредит позициям Вашингтона в Ближневосточном регионе. Об этом заявил в интервью катарским телеканалам Al Jazeera и Qatar TV глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Как вы знаете, у всех стран Персидского залива, у Турции и нашего президента [Реджепа Тайипа Эрдогана] с США особые отношения. Но в американской политической системе отношения с Израилем являются исключительными. К сожалению, эти отношения ставятся выше взаимодействия с другими странами региона. И, конечно, такая ситуация стоит Америке очков и позиций в нашем регионе. Она оскорбляет региональных друзей Америки, и самим США это трудно остановить", - отметил Фидан.

Турецкое руководство, по его словам, "при каждой возможности обсуждает этот вопрос с американцами, подчеркивая, что преступления Израиля против человечности, гибель гражданских и экспансионистская политика оказывают глубокое влияние не только на регион, но и на глобальную безопасность". "Международная система, возглавляемая Америкой, находится на грани краха, о чем мы им говорим. Но и здесь надо понимать, что у американской политической системы, конечно же, есть свои внутренние дилеммы. Это также необходимо признать", - отметил глава МИД.