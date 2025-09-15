USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Британию и Францию охватили митинги

01:15 663

Нант (Франция). Протесты против Макрона

Газа (Палестина). Клубы дыма поднимаются после израильских авиаударов

Катманду (Непал). Мать протестующего, застреленного во время антикоррупционных протестов, во время кремации в храме

Лондон (Великобритания). Протест, организованный организацией Stand Up to Racism в ответ на митинг крайне правого движения «Объединенное Королевство»

Сидон (Ливан). Армейская машина движется в лагере беженцев Айн-эль-Хильва с целью разоружения палестинских группировок

Ватикан. Светящиеся дроны создают изображение Папы Франциска во время концерта на площади Святого Петра

Буэнос-Айрес (Аргентина). Молния бьет по жилым зданиям

Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 664
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3797
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 13960
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2589
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5506
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3529
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2909
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8382
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4523
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5292
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1897

