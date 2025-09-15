Британию и Францию охватили митинги

Нант (Франция). Протесты против Макрона
Газа (Палестина). Клубы дыма поднимаются после израильских авиаударов
Катманду (Непал). Мать протестующего, застреленного во время антикоррупционных протестов, во время кремации в храме
Лондон (Великобритания). Протест, организованный организацией Stand Up to Racism в ответ на митинг крайне правого движения «Объединенное Королевство»
Сидон (Ливан). Армейская машина движется в лагере беженцев Айн-эль-Хильва с целью разоружения палестинских группировок
Ватикан. Светящиеся дроны создают изображение Папы Франциска во время концерта на площади Святого Петра
Буэнос-Айрес (Аргентина). Молния бьет по жилым зданиям