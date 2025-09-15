Духовный советник Трампа: Мы на пороге Третьей мировой войны

Американский пастор и политик Марк Бернс, духовный советник президента США Дональда Трампа, выразил обеспокоенность ростом глобальной напряженности. Он считает, что мир находится на пороге Третьей мировой войны.

«На наших глазах возникает новая ось зла — Китай, Индия, Северная Корея и Россия объединились», — отметил он.

«Если произойдет эскалация, США вместе с европейскими партнерами будут вынуждены применить всю мощь американских вооруженных сил. Это сценарий, которого мы стараемся избежать, но почва уже сформирована», — добавил Бернс.

Он подчеркнул, что для тех, кто верит в силу молитвы, остается надежда на мирное разрешение конфликта, а не последующее разжигание войны.