Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Духовный советник Трампа: Мы на пороге Третьей мировой войны

01:34 396

Американский пастор и политик Марк Бернс, духовный советник президента США Дональда Трампа, выразил обеспокоенность ростом глобальной напряженности. Он считает, что мир находится на пороге Третьей мировой войны.

Такое мнение Бернс высказал в интервью украинскому изданию «Еспресо».

«На наших глазах возникает новая ось зла — Китай, Индия, Северная Корея и Россия объединились», — отметил он.

«Если произойдет эскалация, США вместе с европейскими партнерами будут вынуждены применить всю мощь американских вооруженных сил. Это сценарий, которого мы стараемся избежать, но почва уже сформирована», — добавил Бернс.

Он подчеркнул, что для тех, кто верит в силу молитвы, остается надежда на мирное разрешение конфликта, а не последующее разжигание войны.

Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 664
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3797
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 13962
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2589
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5506
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3529
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2909
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8382
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4524
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5292
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1897

