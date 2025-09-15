Духовный советник Трампа: Мы на пороге Третьей мировой войны

Американский пастор и политик Марк Бернс, духовный советник президента США Дональда Трампа, выразил обеспокоенность ростом глобальной напряженности. Он считает, что мир находится на пороге Третьей мировой войны.
Такое мнение Бернс высказал в интервью украинскому изданию «Еспресо».
«На наших глазах возникает новая ось зла — Китай, Индия, Северная Корея и Россия объединились», — отметил он.
«Если произойдет эскалация, США вместе с европейскими партнерами будут вынуждены применить всю мощь американских вооруженных сил. Это сценарий, которого мы стараемся избежать, но почва уже сформирована», — добавил Бернс.
Он подчеркнул, что для тех, кто верит в силу молитвы, остается надежда на мирное разрешение конфликта, а не последующее разжигание войны.