USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Зеленский: Против «Шахедов» у Украины есть дешевое решение

01:51 361

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна располагает значительно более дешевыми и системными средствами против российских беспилотников, чем партнеры, и готова делиться опытом борьбы с этой угрозой.

«Защита Украины — это действительно общая задача. Мы готовы научить такой защите всех партнеров. Все видят, что россияне разведывают, как перенести войну на территорию Польши и стран Балтии. Российская армия испытывает и Румынию», — подчеркнул Зеленский в вечернем обращении.

Он отметил: «Конечно, у НАТО есть комплексы «Пэтриот», другие системы и сильные истребители, но против российских «Шахедов» и «Гербер» мы в Украине имеем значительно более дешевые, массовые и системные решения. Важно, чтобы не терялось время».

Зеленский предложил партнерам совместные проекты по финансированию и производству дронов-перехватчиков.

Ранее, 10 сентября, около двух десятков российских беспилотников впервые проникли вглубь территории Польши и были сбиты. Некоторые дроны залетели далеко на север и в центр страны.

Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 664
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3797
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 13963
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2589
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5506
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3529
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2909
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8382
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4525
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5292
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1897

ЭТО ВАЖНО

Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 664
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3797
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 13963
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2589
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5506
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3529
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 2909
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8382
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4525
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5292
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
Лидеры ХАМАС пытаются покинуть сектор Газа
14 сентября 2025, 20:49 1897
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться