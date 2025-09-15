Зеленский: Против «Шахедов» у Украины есть дешевое решение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна располагает значительно более дешевыми и системными средствами против российских беспилотников, чем партнеры, и готова делиться опытом борьбы с этой угрозой.

«Защита Украины — это действительно общая задача. Мы готовы научить такой защите всех партнеров. Все видят, что россияне разведывают, как перенести войну на территорию Польши и стран Балтии. Российская армия испытывает и Румынию», — подчеркнул Зеленский в вечернем обращении.

Он отметил: «Конечно, у НАТО есть комплексы «Пэтриот», другие системы и сильные истребители, но против российских «Шахедов» и «Гербер» мы в Украине имеем значительно более дешевые, массовые и системные решения. Важно, чтобы не терялось время».

Зеленский предложил партнерам совместные проекты по финансированию и производству дронов-перехватчиков.

Ранее, 10 сентября, около двух десятков российских беспилотников впервые проникли вглубь территории Польши и были сбиты. Некоторые дроны залетели далеко на север и в центр страны.