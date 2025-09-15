«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Футболисты « Карабах а» прилетели в Лиссабон, где 16 сентября проведут матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против именитой «Бенфики».

Сегодня в 22:30 по бакинскому времени на стадионе «Да Луш» начнется пресс-конференция главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова.

Игра начнется 16 сентября в 23:00. Судить встречу будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Эриком Ламбрехтсом.

Вместе с основной командой в Португалию отправились и игроки «Карабаха» U-19, которые будут выступать в Юношеской лиге УЕФА. Их матч против сверстников из «Бенфики» также состоится во вторник и начнется в 14:00 по бакинскому времени.