USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

ФОТО
Отдел спорта
04:04 236

Футболисты «Карабаха» прилетели в Лиссабон, где 16 сентября проведут матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против именитой «Бенфики».

Сегодня в 22:30 по бакинскому времени на стадионе «Да Луш» начнется пресс-конференция главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова. 

Игра начнется 16 сентября в 23:00. Судить встречу будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Эриком Ламбрехтсом.

Вместе с основной командой в Португалию отправились и игроки «Карабаха» U-19, которые будут выступать в Юношеской лиге УЕФА. Их матч против сверстников из «Бенфики» также состоится во вторник и начнется в 14:00 по бакинскому времени.

«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 237
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 1218
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3960
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 14810
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2861
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5661
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3853
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 3141
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8580
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4953
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5414

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 237
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 1218
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 3960
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 14810
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 2861
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 5661
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 3853
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 3141
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 8580
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 4953
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5414
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться