Трамп об отношениях Путина и Зеленского

Трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся «относительно скоро», заявил президент США Дональд Трамп журналистам, передает C-SPAN.

«Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — сказал он, говоря о том, когда может состояться такая встреча.

Также Трамп отметил, что диалог между Путиным и Зеленским осложняется тем, что они «ненавидят друг друга» и допустил, что ему придется самостоятельно вести переговоры о прекращении войны.