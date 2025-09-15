USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Трамп об отношениях Путина и Зеленского

09:45 244

Трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся «относительно скоро», заявил президент США Дональд Трамп журналистам, передает C-SPAN.

«Не знаю, относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — сказал он, говоря о том, когда может состояться такая встреча.

Также Трамп отметил, что диалог между Путиным и Зеленским осложняется тем, что они «ненавидят друг друга» и допустил, что ему придется самостоятельно вести переговоры о прекращении войны.

«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 3034
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 3536
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 4702
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 19309
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 4425
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 6521
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 5365
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 4257
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 9484
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 7075
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5916

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 3034
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 3536
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 4702
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 19309
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 4425
Дигях еле выживает
Дигях еле выживает наш спецреп
14 сентября 2025, 16:22 6521
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
Великобритания объявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном
14 сентября 2025, 21:51 5365
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном
14 сентября 2025, 21:03 4257
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года
Турция ставит точку: никакой нормализации с Арменией до 2026 года наш обзор
14 сентября 2025, 14:53 9484
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара
Украинка разгуливает по рынку спустя несколько минут после российского удара объектив haqqin.az
14 сентября 2025, 21:13 7075
Ни шагу назад
Ни шагу назад наше поле зрения
14 сентября 2025, 14:36 5916
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться