Китайцы ищут мусор

Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
В КНР критически не хватает мусора, который могли бы сжигать местные перерабатывающие заводы, сообщает издание Financial Times (FT).

«На китайских электростанциях по переработке отходов заканчивается мусор для сжигания. Замедление потребления, сокращение численности населения и улучшение системы утилизации мусора приводят к тому, что операторы электростанций сталкиваются с дефицитом энергии», - говорится в материале.

По информации издания, десять лет назад власти Китая вложили средства в огромную сеть мусоросжигательных заводов, чтобы справиться с «мусорными осадами», от которых страдают города. В настоящее время в КНР насчитывается больше тысячи мусоросжигательных электростанций.

«Чтобы решить проблему мусорных завалов, возникших в результате быстрой урбанизации Китая, сжигание мусора стало относительно быстрым [решением]. Сортировка отходов может занять больше времени, тогда как в Китае строительство мусоросжигательного завода может занять менее двух лет», - заявил генеральный секретарь Экологического центра Уху Чжан Цзиннин.

Как пишет FT, китайские заводы способны сжигать более 1,1 млн т мусора в день, что значительно превышает установленные правительством целевые показатели. Теперь всё большему числу операторов приходится сталкиваться с проблемой избыточных мощностей.

Отмечается, что из-за нехватки отходов некоторые мусоросжигательные заводы простаивают большую часть года. Эксперты объясняют дефицит мусора сокращением населения Китая и замедлением экономического роста. Также повлияли более строгие правила сортировки бытовых отходов.

