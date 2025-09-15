Трамп требует жесткости от европейцев

Президент США Дональд Трамп считает введенные Европой санкции против России недостаточно жесткими. Об этом он сказал во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

«А санкции, которые они (европейцы) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», – заявил Трамп.

Он добавил, что не стоит ожидать от США решительных действий в вопросе антироссийских санкций, пока Европа продолжает закупать нефть у России.

Трамп ранее выразил готовность ввести жесткие санкции против России при условии, что все страны НАТО выступят единым фронтом и откажутся от закупок российской нефти. Кроме того, он призвал союзников по альянсу установить импортные пошлины на китайские товары в диапазоне от 50 до 100 процентов. По его словам, такие меры способны ускорить завершение конфликта в Украине, после чего введенные тарифы могут быть отменены.