Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Трамп требует жесткости от европейцев

10:07 994

Президент США Дональд Трамп считает введенные Европой санкции против России недостаточно жесткими. Об этом он сказал во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

«А санкции, которые они (европейцы) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям», – заявил Трамп.

Он добавил, что не стоит ожидать от США решительных действий в вопросе антироссийских санкций, пока Европа продолжает закупать нефть у России.

Трамп ранее выразил готовность ввести жесткие санкции против России при условии, что все страны НАТО выступят единым фронтом и откажутся от закупок российской нефти. Кроме того, он призвал союзников по альянсу установить импортные пошлины на китайские товары в диапазоне от 50 до 100 процентов. По его словам, такие меры способны ускорить завершение конфликта в Украине, после чего введенные тарифы могут быть отменены.

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 97
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1580
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4221
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4690
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1055
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1637
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4404
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4418
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5106
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21413
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5093

