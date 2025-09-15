USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Garabagh Resort & SPA – здоровье и комфорт в Нафталане

Garabagh Resort & SPA — это современный курорт, расположенный в живописной природе Нафталана. Здесь уникальные лечебные свойства нафталановой нефти гармонично сочетаются с возможностями современной медицины. Гостям предлагаются не только оздоровительные программы, но и условия для полноценного отдыха.

Основное направление — лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, суставов, кожи и нервной системы. Опытные врачи составляют индивидуальные программы для каждого гостя, а все процедуры проводятся под внимательным контролем специалистов.

Методы лечения включают:

• нафталановые ванны— снимают воспаление, уменьшают боли в мышцах и суставах, улучшают состояние кожи;

• физиотерапию, магнитотерапию, лазерную терапию и гидротерапию— они комплексно воздействуют на организм и ускоряют восстановление;

• мануальную терапию и лечебную гимнастику— укрепляют тело и возвращают подвижность.

Гостей ждут просторные, светлые и комфортные номера. В ресторане действует система «шведский стол» с богатым выбором блюд азербайджанской и европейской кухни.

Для отдыха и восстановления:

• открытый бассейн в летний сезон,

• крытый бассейн круглый год, финская сауна, турецкий

хамам и т.д.,

• фитнес-зал для тех, кто предпочитает активный образ жизни.

В Garabagh Resort & SPA разработаны медицинские пакеты на любой запрос:

• Стандартный пакет — поддержка общего здоровья;

• Премиум-пакет— расширенная диагностика и комплексное восстановление;

• Метаболический пакет— нормализация обмена веществ и повышение энергии;

• Косметологический пакет — уход за кожей и омоложение;

• Пакет «Забота о родителях»— поддержка здоровья и восстановление сил с возможностью комфортного отдыха.

Garabagh Resort & SPA сочетает заботу о здоровье, современные медицинские подходы и уютную атмосферу, чтобы каждый гость чувствовал себя сильнее, энергичнее и увереннее.

📍 Подробная информация и бронирование: www.garabaghotel.az/ru  

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 97
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1580
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4223
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4690
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1056
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1638
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4404
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4418
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5106
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21413
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5093

