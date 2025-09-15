Garabagh Resort & SPA – здоровье и комфорт в Нафталане

Garabagh Resort & SPA — это современный курорт, расположенный в живописной природе Нафталана. Здесь уникальные лечебные свойства нафталановой нефти гармонично сочетаются с возможностями современной медицины. Гостям предлагаются не только оздоровительные программы, но и условия для полноценного отдыха.
Основное направление — лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, суставов, кожи и нервной системы. Опытные врачи составляют индивидуальные программы для каждого гостя, а все процедуры проводятся под внимательным контролем специалистов.
Методы лечения включают:
• нафталановые ванны— снимают воспаление, уменьшают боли в мышцах и суставах, улучшают состояние кожи;
• физиотерапию, магнитотерапию, лазерную терапию и гидротерапию— они комплексно воздействуют на организм и ускоряют восстановление;
• мануальную терапию и лечебную гимнастику— укрепляют тело и возвращают подвижность.
Гостей ждут просторные, светлые и комфортные номера. В ресторане действует система «шведский стол» с богатым выбором блюд азербайджанской и европейской кухни.
Для отдыха и восстановления:
• открытый бассейн в летний сезон,
• крытый бассейн круглый год, финская сауна, турецкий
хамам и т.д.,
• фитнес-зал для тех, кто предпочитает активный образ жизни.
В Garabagh Resort & SPA разработаны медицинские пакеты на любой запрос:
• Стандартный пакет — поддержка общего здоровья;
• Премиум-пакет— расширенная диагностика и комплексное восстановление;
• Метаболический пакет— нормализация обмена веществ и повышение энергии;
• Косметологический пакет — уход за кожей и омоложение;
• Пакет «Забота о родителях»— поддержка здоровья и восстановление сил с возможностью комфортного отдыха.
Garabagh Resort & SPA сочетает заботу о здоровье, современные медицинские подходы и уютную атмосферу, чтобы каждый гость чувствовал себя сильнее, энергичнее и увереннее.
📍 Подробная информация и бронирование: www.garabaghotel.az/ru