Garabagh Resort & SPA – здоровье и комфорт в Нафталане

Garabagh Resort & SPA — это современный курорт, расположенный в живописной природе Нафталана. Здесь уникальные лечебные свойства нафталановой нефти гармонично сочетаются с возможностями современной медицины. Гостям предлагаются не только оздоровительные программы, но и условия для полноценного отдыха.

Основное направление — лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, суставов, кожи и нервной системы. Опытные врачи составляют индивидуальные программы для каждого гостя, а все процедуры проводятся под внимательным контролем специалистов. Методы лечения включают: • нафталановые ванны— снимают воспаление, уменьшают боли в мышцах и суставах, улучшают состояние кожи; • физиотерапию, магнитотерапию, лазерную терапию и гидротерапию— они комплексно воздействуют на организм и ускоряют восстановление; • мануальную терапию и лечебную гимнастику— укрепляют тело и возвращают подвижность.

Гостей ждут просторные, светлые и комфортные номера. В ресторане действует система «шведский стол» с богатым выбором блюд азербайджанской и европейской кухни. Для отдыха и восстановления: • открытый бассейн в летний сезон, • крытый бассейн круглый год, финская сауна, турецкий хамам и т.д., • фитнес-зал для тех, кто предпочитает активный образ жизни.