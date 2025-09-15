USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Почему Россия атакует дронами Европу?

10:25 2047

Россия пытается оценить возможности и реакцию НАТО на вторжение ударных дронов, чтобы применить полученный опыт в потенциальных будущих конфликтах против Североатлантического альянса (НАТО). Об этом отмечается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль сталкивается с огромным дефицитом бюджета и может увеличить потребительские налоги, перекладывая экономические расходы на российское население как жертву, которую оно должно принять, чтобы поддержать войну России в Украине. Цель - компенсировать дефицит ресурсов вместо уменьшения финансирования своей военной машины.

Несколько источников в правительстве РФ сообщили российскому оппозиционному изданию The Bell, что правительство рассматривает возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% в ближайшем будущем из-за большого дефицита федерального бюджета.

Увеличив НДС до 22%, российское правительство могло бы получить дополнительный 1 трлн рублей в год (примерно 11,9 млрд долларов), или 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) России. Это повышение налога фактически лишило бы российское население средств, ведь предприятия перекладывают большую часть налоговых увеличений на потребителей, повышая стоимость товаров и услуг.

9 сентября Министерство финансов России сообщило, что дефицит федерального бюджета России за январь-август 2025 года составил 4,2 трлн рублей (примерно 50 млрд долларов), что значительно превышает запланированный дефицит в 3,8 трлн рублей (примерно 45 млрд долларов) на весь 2025 год.

В ISW напомнили, что по словам президента Владимира Путина, военный бюджет России в настоящее время составляет 6,3 % ВВП, или 13,5 трлн рублей (примерно 160 млрд долларов), значительная часть которого, вероятно, способствует дефициту федерального бюджета России.

Эти 6,3% ВВП, в частности, не включают инвестиции России в производство оборонной промышленной базы (ОПБ). Напротив, Кремль в конце июля 2025 года предложил российским производителям малых дронов нулевую ставку НДС.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной атаки России по Украине по меньшей мере 21 российский беспилотник пересек границу и залетел в воздушное пространство Польши.

Воздушные силы стран-союзников по НАТО использовали авиацию для уничтожения целей.

Часть дронов была нацелена на логистический хаб в Жешуве, где размещен крупнейший узел для поставки оружия Украине.

По итогам атаки польские военные обнаружили остатки 16 российских беспилотников.

В ответ на провокацию страны НАТО начали операцию «Восточный страж» для усиления обороны восточного фланга Европы.

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 98
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1580
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4223
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4690
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1056
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1638
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4404
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4418
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5106
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21414
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5093

