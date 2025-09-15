Рис может сорвать сделку между ЕС и Индией

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией оказалось под угрозой срыва из-за стремления Нью-Дели получить эксклюзивное право на маркировку «басмати», что может обострить отношения между Брюсселем и Исламабадом. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщил издание европейский чиновник на условиях анонимности, Индия в ходе переговоров с ЕС добивается права на использование названия «басмати» исключительно для риса, произведенного на ее территории. В Евросоюзе, по его словам, не спешат принимать это требование, опасаясь, что такой шаг может подорвать отношения с Пакистаном.

Индия подала заявку на исключительное право использования названия «басмати» на рынке ЕС еще в 2018 году, тогда как Пакистан направил аналогичное обращение в 2023 году, указав, что этот сорт риса выращивается лишь в строго определенных регионах, включая четыре округа, находящихся под контролем Исламабада. Евросоюз не торопится одобрять такую заявку, поскольку это может быть воспринято как фактическое признание суверенитета Пакистана над спорными территориями и усилить напряженность в отношениях с Индией. В настоящее время обращения обеих стран рассматриваются в Брюсселе параллельно, а в Еврокомиссии подчеркивают деликатный характер вопроса.

Переговоры между Индией и ЕС о соглашении о свободной торговле ведутся с 2007 года, но были приостановлены в 2013-м из-за разногласий по вопросам интеллектуальной собственности, кибербезопасности и доступа отдельных товаров — в частности, автомобилей — на европейский рынок. Диалог возобновился в 2022 году, и стороны рассчитывают заключить соглашение до конца текущего года.