Алиев встретился с жителями Ходжалы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября посетил село Дашбулаг Ходжалинского района. Глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.
Дашбулаг перешел под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции в сентябре 2023 года. После этого были выполнены работы по созданию социальной инфраструктуры села: восстановлены существующие линии электропередачи протяженностью 20 километров, а также газовые линии, водохранилище и субартезианская скважина, установлен трансформатор, начаты работы по установке счетчиков. Также проложена газовая линия протяженностью около 8 километров, реконструирована сеть питьевого водоснабжения, утвержден проект по прокладке линий связи и уже идет подготовка к началу работ. В селе введены в строй социально-бытовые объекты, разбит парк, создана площадь флага, заасфальтированы внутрисельские дороги. На сегодняшний день в село переехали 14 семей (72 человека).
Ильхам Алиев побывал в тутовом саду, разбитом на площади 13 гектаров в селе Дашбулаг. Главе государства было сообщено, что здесь высажено 130 тысяч саженцев, импортированных из Китайской Народной Республики. В тутовом саду создана система капельного орошения. В 2026 году планируется производство 100 тонн листьев тутовника, а в 2030 году — 500 тонн. Прогнозируется довести производство коконов до 60 тонн в течение 5 лет, начиная со следующего года. В октябре-ноябре текущего года намечается внедрить систему капельного орошения еще на 150 га земли и высадить около 1,5 млн саженцев шелковицы, заложить тутовый сад по кластерной модели, построить вокруг него теплицы, осуществлять процесс выращивания шелковичных червей, производства сырых коконов и переработки продукции. Здесь постоянными рабочими местами обеспечены 25 человек. На сезонных работах будут задействованы 750 человек.
Ильхам Алиев также посетил село Бадара Ходжалинского района, перешедшее под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции в сентябре 2023 года.
В селе реализован ряд социально ориентированных проектов: восстановлены существующие линии электропередачи и газоснабжения, установлен трансформатор, проведены работы по установке счетчиков, проложена новая газовая линия. Установлены столбы для линий связи, продолжается прокладка кабеля. В Бадаре созданы парк и площадь флага, заасфальтированы дороги. В селе уже восстановлены 15 частных домов. До конца текущего года планируется восстановить 115 домов, в следующем году – 128 домов. В село уже переехали 14 семей (55 человек).
Ильхам Алиев также встретился в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.
15 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил село Сейидбейли Ходжалинского района, сообщает официальный сайт главы государства. Алиев был проинформирован о проделанной в селе работе.
Отметим, что село Сейидбейли перешло под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года в ходе антитеррористической операции, проведенной ВС Азербайджана.
После этого в селе началось строительство объектов социальной инфраструктуры. Так, восстановлена линия электропередачи протяженностью 30 км, установлены 2 трансформатора, начаты работы по установке счетчиков.
Проложены магистральные газопроводы, восстановлены газовая линия протяженностью 5,7 км, а также водохранилище и артезианская скважина, реконструирована система питьевого водоснабжения. В селе построена площадь флага, асфальтированы внутрисельские дороги.
В селе Сейидбейли имеется 140 домов, из которых 22 находятся в непригодном, а 118 – в частично пригодном для проживания состоянии. 10 домов уже восстановлены. К концу текущего года будут готовы к использованию 44 дома, а в 2026 году – еще 64. На данный момент в село переселились 9 семей (31 человек).
Глава государства побывал в доме переселившегося в село Расима Алекперова, побеседовал с членами семьи.