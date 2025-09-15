Алиев встретился с жителями Ходжалы

Дашбулаг перешел под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции в сентябре 2023 года. После этого были выполнены работы по созданию социальной инфраструктуры села: восстановлены существующие линии электропередачи протяженностью 20 километров, а также газовые линии, водохранилище и субартезианская скважина, установлен трансформатор, начаты работы по установке счетчиков. Также проложена газовая линия протяженностью около 8 километров, реконструирована сеть питьевого водоснабжения, утвержден проект по прокладке линий связи и уже идет подготовка к началу работ. В селе введены в строй социально-бытовые объекты, разбит парк, создана площадь флага, заасфальтированы внутрисельские дороги. На сегодняшний день в село переехали 14 семей (72 человека).

Ильхам Алиев побывал в тутовом саду, разбитом на площади 13 гектаров в селе Дашбулаг. Главе государства было сообщено, что здесь высажено 130 тысяч саженцев, импортированных из Китайской Народной Республики. В тутовом саду создана система капельного орошения. В 2026 году планируется производство 100 тонн листьев тутовника, а в 2030 году — 500 тонн. Прогнозируется довести производство коконов до 60 тонн в течение 5 лет, начиная со следующего года. В октябре-ноябре текущего года намечается внедрить систему капельного орошения еще на 150 га земли и высадить около 1,5 млн саженцев шелковицы, заложить тутовый сад по кластерной модели, построить вокруг него теплицы, осуществлять процесс выращивания шелковичных червей, производства сырых коконов и переработки продукции. Здесь постоянными рабочими местами обеспечены 25 человек. На сезонных работах будут задействованы 750 человек.

Ильхам Алиев также посетил село Бадара Ходжалинского района, перешедшее под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции в сентябре 2023 года.

В селе реализован ряд социально ориентированных проектов: восстановлены существующие линии электропередачи и газоснабжения, установлен трансформатор, проведены работы по установке счетчиков, проложена новая газовая линия. Установлены столбы для линий связи, продолжается прокладка кабеля. В Бадаре созданы парк и площадь флага, заасфальтированы дороги. В селе уже восстановлены 15 частных домов. До конца текущего года планируется восстановить 115 домов, в следующем году – 128 домов. В село уже переехали 14 семей (55 человек).

Ильхам Алиев также встретился в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.