Ультраортодоксальный еврей работал на Иран

Окружной суд Иерусалима признал 22-летнего ультраортодоксального еврея Элимелеха Штерна виновным в связях с иностранным агентом и заговоре в пользу иранской разведки. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Следствие установило, что Штерн поддерживал связь с иранским агентом через Telegram, выполняя его задания и получая оплату в криптовалюте. В перечень его действий входили расклейка политических плакатов, передача угроз и закладка денег.

Кроме того, ему давали задания поджечь лес. По данным расследования, большинство заданий Штерн согласился выполнить – за исключением убийства и поджога леса. 

Кроме того, он привлек к этим операциям еще двух израильтян. Несмотря на то что некоторые опасные поручения остались невыполненными, суд признал, что Штерн осознавал враждебный характер своих контактов. Решение о мере наказания еще не вынесено.

