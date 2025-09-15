USD 1.7000
EUR 1.9949
RUB 2.0391
Подписаться на уведомления
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Новость дня
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

McDonald’s Azərbaycan обеспечил школьными принадлежностями первоклассников из семей шехидов

фото
10:44 384

В преддверии нового учебного года McDonald’s Azərbaycan вместе с Государственным фондом социальной защиты Азербайджана (ГФСЗ), как и в прошлом году, обеспечил школьными принадлежностями детей шехидов, которые в 2025 году впервые сядут за школьные парты.

170 первоклассников по всей стране получили полные наборы канцелярии и портфели — все комплекты были доставлены в регионы, чтобы каждый ребенок мог начать учебу с полным набором школьных принадлежностей.

В Баку вручение школьных наборов ко Дню знаний прошло в одном из ресторанов McDonald’s — сотрудники ресторана передали подарки детям шехидов из столицы, сделав начало учебного года для них особенно радостным.

Инициатива реализована в рамках меморандума о сотрудничестве между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты. Документ направлен на реализацию проектов корпоративной социальной ответственности и стал основой для множества совместных инициатив, поддерживающих детей ветеранов и шехидов 44-дневной Отечественной войны.

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 108
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1584
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4224
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4691
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1058
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1639
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4406
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4419
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5107
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21419
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5093

ЭТО ВАЖНО

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 108
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1584
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4224
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4691
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1058
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1639
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4406
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4419
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5107
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21419
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться