Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Секрет долгой власти от Лукашенко

11:00 1019

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что секрет его долгого нахождения на посту президента заключается в том, что он «уважает и любит свой народ, работает, а не властвует».

«Для меня самое страшное — подвести народ, который в меня поверил. 30 лет назад я поклялся, что буду им служить честно. Это и делаю. Работаю, а не властвую. Как бы ни было сложно», - отметил Лукашенко.

8 августа Лукашенко заявил, что не хотел выдвигаться на пост президента на предыдущих выборах, но ему пришлось остаться у власти, чтобы развеять слухи, что он собирается сбежать: «Честно говорю, во второй раз в своей жизни я уже готов был закончить на предыдущих выборах, зная, что люди меня однозначно поддержат и так далее. Но они сказали: «Нет, мы не готовы». И был поставлен вопрос так, что я предатель, сбежать хочу. Пришлось остаться. Несмотря на то что мне пришлось остаться президентом, искренне об этом говорю - пришлось, я работал и буду работать с полной отдачей и исполнять свои обязанности».

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 109
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1585
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4224
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4691
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1058
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1640
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4406
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4419
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5108
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21420
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5094

