Секрет долгой власти от Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что секрет его долгого нахождения на посту президента заключается в том, что он «уважает и любит свой народ, работает, а не властвует».

«Для меня самое страшное — подвести народ, который в меня поверил. 30 лет назад я поклялся, что буду им служить честно. Это и делаю. Работаю, а не властвую. Как бы ни было сложно», - отметил Лукашенко.

8 августа Лукашенко заявил, что не хотел выдвигаться на пост президента на предыдущих выборах, но ему пришлось остаться у власти, чтобы развеять слухи, что он собирается сбежать: «Честно говорю, во второй раз в своей жизни я уже готов был закончить на предыдущих выборах, зная, что люди меня однозначно поддержат и так далее. Но они сказали: «Нет, мы не готовы». И был поставлен вопрос так, что я предатель, сбежать хочу. Пришлось остаться. Несмотря на то что мне пришлось остаться президентом, искренне об этом говорю - пришлось, я работал и буду работать с полной отдачей и исполнять свои обязанности».