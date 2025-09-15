Жара съедает экономику Европы

Экстремальная жара и другие погодные аномалии этим летом обошлись Европе в десятки миллиардов евро, масштабы ущерба в будущем будут только расти. Об этом сообщает The Guardian.

По оценкам экономистов, разрушительная жара, засухи и наводнения этим летом обошлись Европе как минимум в 43 млрд евро. Такие данные приведены в исследовании, основанном на анализе взаимосвязи между климатическими условиями и экономическими показателями. По расчетам, ущерб за одно лето составил 0,26% ВВП ЕС в 2024 году, а к 2029 году потери могут вырасти до 126 млрд евро.

Наибольший экономический ущерб понесли Кипр, Греция, Мальта и Болгария — в этих странах краткосрочные потери превысили 1% добавленной стоимости. Следом идут Испания, Италия и Португалия. Эксперты из Университета Мангейма и Европейского центрального банка подчеркивают, что приведенные оценки являются заниженными, так как они не учитывают ни масштабные лесные пожары, охватившие юг Европы в прошлом месяце, ни совокупный эффект других экстремальных погодных явлений, произошедших одновременно.

«Истинные издержки экстремальной погоды проявляются постепенно, так как такие события влияют на жизни и доходы через широкий спектр каналов», – отметил автор исследования, экономист Университета Мангейма Сехриш Усман.

Ученые подчеркивают, что глобальное потепление существенно усилило экстремальные погодные явления этим летом. В частности, вероятность возникновения условий, способствующих пожарам, увеличилась в 40 раз в Испании и Португалии, и в 10 раз — в Греции и Турции.

Экономист Нацбанка Бельгии Герт Бейненс указал в комментарии изданию, что экстремальная погода уже оставляет заметный след в экономике. По его словам, косвенные последствия могут быть столь же разрушительными, как и прямой ущерб.