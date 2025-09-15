Турок будет охранять немецкую демократию

USD 1.7000
Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии получило нового руководителя. Уже сегодня министр внутренних дел официально объявит сотрудникам, что пост главы ведомства займет 53-летний вице-президент Синан Селен. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что данное назначение приурочено к 75-летию службы, которое отметят 27 октября.

Предыдущий глава, Томас Хальденванг, покинул должность в конце 2024 года ради попытки избрания в Бундестаг, которая оказалась неудачной.

Синан Селен родился в 1972 году в Стамбуле, изучал право в Кельнском университете, специализируясь на внутренней и судебной политике. Работал в Федеральном министерстве внутренних дел и Федеральном уголовном ведомстве, а с января 2019 года занимал пост вице-президента BfV.

Отметим, что Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) — спецслужба внутреннего назначения в Германии, подчиняющаяся министерству внутренних дел.

Основные задачи ведомства — наблюдение за организациями, угрожающими свободному и демократическому основному правопорядку Германии и контрразведывательная деятельность. К компетенции службы относятся также защита от саботажа и предотвращение доступа к конфиденциальной информации. Учреждена в 1950 году.

В 2022 году служба имела 4286 сотрудников, а ее бюджет составлял 440 миллионов евро.

