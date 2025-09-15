Турок будет охранять немецкую демократию

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) Германии получило нового руководителя. Уже сегодня министр внутренних дел официально объявит сотрудникам, что пост главы ведомства займет 53-летний вице-президент Синан Селен. Об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что данное назначение приурочено к 75-летию службы, которое отметят 27 октября.

Предыдущий глава, Томас Хальденванг, покинул должность в конце 2024 года ради попытки избрания в Бундестаг, которая оказалась неудачной.

Синан Селен родился в 1972 году в Стамбуле, изучал право в Кельнском университете, специализируясь на внутренней и судебной политике. Работал в Федеральном министерстве внутренних дел и Федеральном уголовном ведомстве, а с января 2019 года занимал пост вице-президента BfV.

Отметим, что Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) — спецслужба внутреннего назначения в Германии, подчиняющаяся министерству внутренних дел.

Основные задачи ведомства — наблюдение за организациями, угрожающими свободному и демократическому основному правопорядку Германии и контрразведывательная деятельность. К компетенции службы относятся также защита от саботажа и предотвращение доступа к конфиденциальной информации. Учреждена в 1950 году.

В 2022 году служба имела 4286 сотрудников, а ее бюджет составлял 440 миллионов евро.