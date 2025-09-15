Китай учит талибов стрелять по самолетам

В сентябре в Министерстве обороны «Талибана» подготовили секретный документ, посвященный военному сотрудничеству с Китаем. В нем говорится о подготовке специалистов для радиолокационных систем талибской ПВО.

«Согласно решению и плану руководства Министерства обороны, принято решение направить 22 человека в Китайскую Народную Республику для прохождения профессиональной подготовки и повышения квалификации в области радиолокационных систем», – информирует командование войск ПВО министр обороны Мохаммад Якуб Муджахид.

Он особо подчеркивает, что по этому вопросу также достигнута договоренность с Китаем. В документе глава Минобороны поручает управлению ПВО отобрать надежных и квалифицированных кандидатов, утвердить их и передать полные биографические данные в Директорат внешних связей для организации поездки в Китай. Копия распоряжения также была направлена в управление стратегической разведки, которое, как предполагается, будет контролировать отбор, отправку и пребывание талибских курсантов в КНР, в том числе с точки зрения возможной вербовки со стороны китайских спецслужб.

С середины 2025 года проблема защиты лидеров «Талибана» от воздушных ударов стала особенно острой. После того как в июне израильские агенты ликвидировали с помощью дронов часть руководства иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), афганские талибы всерьез обеспокоились собственной безопасностью. Тем более что в небе над Кандагаром — где расположена ставка эмира маулави Хайбатуллы Ахунда — все чаще замечают неизвестные дроны, которые, по мнению афганских наблюдателей, могут принадлежать Пакистану или США, отмечает «Независимая газета».