Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Китай учит талибов стрелять по самолетам

Китай намерен помочь афганскому движению «Талибан» в подготовке специалистов для войск противовоздушной обороны. Об этом сообщает «Независимая газета».

В сентябре в Министерстве обороны «Талибана» подготовили секретный документ, посвященный военному сотрудничеству с Китаем. В нем говорится о подготовке специалистов для радиолокационных систем талибской ПВО.

«Согласно решению и плану руководства Министерства обороны, принято решение направить 22 человека в Китайскую Народную Республику для прохождения профессиональной подготовки и повышения квалификации в области радиолокационных систем», – информирует командование войск ПВО министр обороны Мохаммад Якуб Муджахид.

Он особо подчеркивает, что по этому вопросу также достигнута договоренность с Китаем. В документе глава Минобороны поручает управлению ПВО отобрать надежных и квалифицированных кандидатов, утвердить их и передать полные биографические данные в Директорат внешних связей для организации поездки в Китай. Копия распоряжения также была направлена в управление стратегической разведки, которое, как предполагается, будет контролировать отбор, отправку и пребывание талибских курсантов в КНР, в том числе с точки зрения возможной вербовки со стороны китайских спецслужб.

С середины 2025 года проблема защиты лидеров «Талибана» от воздушных ударов стала особенно острой. После того как в июне израильские агенты ликвидировали с помощью дронов часть руководства иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), афганские талибы всерьез обеспокоились собственной безопасностью. Тем более что в небе над Кандагаром — где расположена ставка эмира маулави Хайбатуллы Ахунда — все чаще замечают неизвестные дроны, которые, по мнению афганских наблюдателей, могут принадлежать Пакистану или США, отмечает «Независимая газета».

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 117
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1589
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4226
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4691
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1063
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1640
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4406
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4420
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5108
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21422
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5094

