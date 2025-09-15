Американцы поблагодарили за приглашение на учения России и Беларуси

Американский военный атташе поблагодарил министра обороны Беларуси Виктора Хренина за приглашение наблюдать за учениями «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В пресс-службе отметили, что министр обороны поручил начальнику департамента международного военного сотрудничества обеспечить американцам лучшие места и «показать им все, что их интересует».

По данным министерства, на полигоне в Беларуси присутствуют представители 23 государств, в том числе трое из стран НАТО, - США, Турции и Венгрии.