Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Американцы поблагодарили за приглашение на учения России и Беларуси

11:36 757

Американский военный атташе поблагодарил министра обороны Беларуси Виктора Хренина за приглашение наблюдать за учениями «Запад-2025». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В пресс-службе отметили, что министр обороны поручил начальнику департамента международного военного сотрудничества обеспечить американцам лучшие места и «показать им все, что их интересует».

По данным министерства, на полигоне в Беларуси присутствуют представители 23 государств, в том числе трое из стран НАТО, - США, Турции и Венгрии.

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане фото; видео
12:37 120
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы фото; обновлено 12:05
12:05 1591
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь наше поле зрения
00:48 4226
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление о вечном; все еще актуально
14 сентября 2025, 21:03 4691
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1065
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1641
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой» ФОТО
04:04 4406
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги объектив haqqin.az
01:15 4420
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту третья мировая, все еще актуально
14 сентября 2025, 19:41 5109
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский добавлено видео; обновлено 23:09
14 сентября 2025, 23:09 21423
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе по следам наших выступлений
14 сентября 2025, 21:37 5094

