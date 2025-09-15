USD 1.7000
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Что за слухи о Кадырове?

Глава Чечни Рамзан Кадыров столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, из-за чего его участие в управлении республикой значительно сократилось, а ключевые полномочия перешли к руководству правительства и близким соратникам. Об этом сообщает «Униан».

Издание отмечает, что в российских и чеченских СМИ все чаще появляются сообщения об ухудшении здоровья Кадырова. Журналистка Ирина Мишина обращает внимание, что в последних видео он выглядит обеспокоенным: заметно похудел и передвигается с трудом. По ее данным, источники в Грозном подтверждают серьезные проблемы с почками, из-за которых Кадырову установили нефростому — специальный дренаж для отвода мочи.

Сообщается, что в связи с этим он практически перестал участвовать в управлении республикой. По информации Мишиной, ключевые полномочия перешли к главе правительства Чечни Магомеду Даудову, а контроль над силовыми структурами, предположительно, сосредоточится у сына Кадырова — Адама.

В начале августа местное телевидение показало, как Кадыров осматривал строительство микрорайона имени Путина в Грозном, при этом он передвигался медленно и с явным дискомфортом. Аналогичные признаки были замечены и в сентябрьском сюжете с визитом в образовательный центр, причем операторы ограничивались короткими съемками издалека.

Издание подчеркивает, что установка нефростомы, применяемой при тяжелых почечных заболеваниях, позволяет пациентам сохранять жизнь на протяжении многих лет, однако требует снижения физической активности и осторожного образа жизни.

