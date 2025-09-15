Банк Республика порадовал детей, впервые идущих в школу в Агдаме

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, уже много лет активно участвует в общественной жизни, реализуя различные социальные инициативы.

После 44-дневной Отечественной войны Банк Республика определил в качестве приоритетных направлений поддержку семей шехидов и участников войны, а также реализацию социальных и гуманитарных проектов в Карабахском регионе.

В преддверии нового учебного года сотрудники банка посетили школы в селах Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района и порадовали первоклассников, впервые переступивших школьный порог.

Представители банка подарили детям школьные рюкзаки, наполненные различными учебными принадлежностями, разделив с ними радость этого знаменательного дня. Представители банка пожелали детям успехов в учебе, стремления к новым знаниям и выразили уверенность, что они вырастут достойными, образованными и преданными своей Родине гражданами.

В Банке отметили, что подобные акции, направленные на развитие образования и поддержку общества, будут иметь продолжение и в будущем.