Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Банк Республика порадовал детей, впервые идущих в школу в Агдаме

фото
12:14 176

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, уже много лет активно участвует в общественной жизни, реализуя различные социальные инициативы.

После 44-дневной Отечественной войны Банк Республика определил в качестве приоритетных направлений поддержку семей шехидов и участников войны, а также реализацию социальных и гуманитарных проектов в Карабахском регионе.

В преддверии нового учебного года сотрудники банка посетили школы в селах Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района и порадовали первоклассников, впервые переступивших школьный порог.

Представители банка подарили детям школьные рюкзаки, наполненные различными учебными принадлежностями, разделив с ними радость этого знаменательного дня. Представители банка пожелали детям успехов в учебе, стремления к новым знаниям и выразили уверенность, что они вырастут достойными, образованными и преданными своей Родине гражданами.

В Банке отметили, что подобные акции, направленные на развитие образования и поддержку общества, будут иметь продолжение и в будущем.

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
12:37 128
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы
12:05 1596
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
00:48 4227
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление
14 сентября 2025, 21:03 4691
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1072
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1643
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
04:04 4406
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги
01:15 4421
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту
14 сентября 2025, 19:41 5110
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
14 сентября 2025, 23:09 21425
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
14 сентября 2025, 21:37 5096

