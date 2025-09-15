Медведев о военном столкновении России и НАТО

Введение бесполетной зоны над Украиной по инициативе стран НАТО приведет к боевому столкновению альянса с Москвой, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский указал на необходимость рассмотрения возможности сбивать воздушные цели над Украиной.

«Реализация провокационной идеи… о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «вещи надо называть своими именами».

Идея установить бесполетную зону над Украиной обсуждалась с начала российско-украинской войны, однако польские власти вновь подняли этот вопрос после инцидента с нарушением пространства «российскими дронами» в ночь на 10 сентября 2025 года. В ответ Минобороны России подчеркнуло, что удары были нанесены по целям на западе Украины, а польская территория не была объектом поражения, при этом ведомство выразило готовность к консультациям с польской стороной.

Позднее глава МИД Польши в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что у Польши, НАТО и ЕС есть технические возможности для введения бесполетной зоны над Украиной, однако окончательное решение должно приниматься союзниками совместно.