Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский

Медведев о военном столкновении России и НАТО

12:16 614

Введение бесполетной зоны над Украиной по инициативе стран НАТО приведет к боевому столкновению альянса с Москвой, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский указал на необходимость рассмотрения возможности сбивать воздушные цели над Украиной.

«Реализация провокационной идеи… о создании «бесполетной зоны над «Украиной» и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, «вещи надо называть своими именами».

Идея установить бесполетную зону над Украиной обсуждалась с начала российско-украинской войны, однако польские власти вновь подняли этот вопрос после инцидента с нарушением пространства «российскими дронами» в ночь на 10 сентября 2025 года. В ответ Минобороны России подчеркнуло, что удары были нанесены по целям на западе Украины, а польская территория не была объектом поражения, при этом ведомство выразило готовность к консультациям с польской стороной.

Позднее глава МИД Польши в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что у Польши, НАТО и ЕС есть технические возможности для введения бесполетной зоны над Украиной, однако окончательное решение должно приниматься союзниками совместно.

Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
Начальник Генштаба Турции в Азербайджане
12:37 130
Алиев встретился с жителями Ходжалы
Алиев встретился с жителями Ходжалы
12:05 1596
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
Пауки в сирийской банке: проливается кровь
00:48 4227
Слезы как сопротивление
Слезы как сопротивление
14 сентября 2025, 21:03 4691
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
Российские ракетоносцы четыре часа летали над Баренцевым морем
11:38 1072
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
Ультраортодоксальный еврей работал на Иран
10:44 1645
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Карабах» прибыл в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
04:04 4408
Британию и Францию охватили митинги
Британию и Францию охватили митинги
01:15 4421
Израиль может ударить и по Египту
Израиль может ударить и по Египту
14 сентября 2025, 19:41 5110
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
Попытка теракта в Ханкенди: задержан Аванесян, ранен полицейский
14 сентября 2025, 23:09 21428
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
Исполнительная власть Апшерона реагирует на бедственное положение в Дигяхе
14 сентября 2025, 21:37 5097

